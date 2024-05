Colau afirma que solo los Comuns priorizarán políticas de vivienda: "Nos plantaremos"

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, ha afirmado que Cataluña solo priorizará las políticas de vivienda si los Comuns están en el próximo Govern de la Generalitat: "Nos plantaremos con la vivienda". Así se ha pronunciado este lunes en un acto de los Comuns en Castelldefels (Barcelona) con el candidato 2 por Barcelona, Lluís Mijoler; la coordinadora de los Comuns y diputada del Congreso, Candela López, y el diputado del Congreso Fèlix Alonso. "No podemos dejar en manos de Illa y el PSC las políticas de vivienda", ha asegurado Colau, que ha sostenido que los socialistas no garantizarán la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, tras lo cual ha acusado textualmente al PSC de tener relaciones cercanas e intimas con los lobbies inmobiliarios. La exalcaldesa ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, ha "frenado las políticas de control de este sector especulativo", y ha lamentado que descarte aplicar la obligación de que los promotores inmobiliarios destinen un 30% de sus promociones a vivienda asequible. "Es lo que no debemos permitir que pase en Cataluña", ha reclamado Colau, que ha defendido que estos promotores privados se corresponsabilicen para garantizar el derecho a la vivienda. LLUÍS MIJOLER El alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, ha afirmado que el PSC está "lejos de la socialdemocracia europea", y ha criticado que socialistas y Junts se han negado a firmar compromisos electorales con el Sindicat de Llogateres. Mijoler ha avisado al PSC: "O se compromete a regular los alquileres de temporada o no contará con los votos de los Comuns". También ha calificado de extemporánea la propuesta de ERC de permitir que el Aeropuerto de Barcelona funcione con pistas independientes en los meses de verano, algo que "evidencia que quieren ampliar el Aeropuerto". Ha destacado que el alcalde de Londres, el socialdemócrata Sadiq Khan, se oponga a la ampliación del Aeropuerto de Heathrow, y ha deseado que el candidato del PSC, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona se parezcan más a los socialistas y a la izquierda europea "y no al lobbie fósil y del cemento como es Foment".