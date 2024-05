Carrizosa sobre los errores de Cs: "No debimos enviar a Inés Arrimadas a Madrid"

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha analizado este lunes los errores del pasado el partido: "No debimos enviar a Inés Arrimadas a Madrid". "Hay que decir ahora, ya, a toro pasado, que nos equivocamos, porque mucha gente se sintió abandonada", ha dicho en una conferencia en Nueva Economía Fórum. Según Carrizosa, en ese momento les pareció "una decisión correcta" enviar a la entonces presidenta de Cs, Inés Arrimadas, al Congreso. Ha recordado cuando ganaron las elecciones en 2017: "Fue un triunfo arrasador con más de un millón cien mil votos, comprometía demasiado y no supimos verlo". Sobre su trayectoria política, Carrizosa ha asegurado que renuncia de manera anticipada a "hacer política en otro sitio que no sea Catalunya".