Aznar, ante los "deseos" de Sánchez sobre Palestina: No se puede reconocer, no existe

València, 6 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido este lunes, ante “los deseos” del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de reconocer Palestina, que “el Estado palestino no existe” y, por tanto, “no se puede reconocer”.

“Y si se crease ahora, ¿quién lo iba a gobernar, Hamás? Si a Hamás Palestina le importa un churro y lo único que quiere es organizar un califato, expulsar a Israel y por tanto a Estados Unidos y al mundo occidental”, ha criticado Aznar durante las jornadas “Memoria y Legado de la Transición” organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera de València.

Así, ha incidido en que “una cosa son los deseos y otra, la política”. De hecho, ha reflexionado que si a él le preguntan si desea que haya dos estados y que haya dos pueblos que vivan en convivencia, su respuesta es que sí, la misma respuesta a si le parecería bien que Israel y Palestina se reconocieran mutuamente.

“¿Pero es eso posible? La respuesta es no. Es muy complicado, salvo que alguien esté en otra farsa -en referencia a Sánchez-, la de cómo me intento convertir en el líder de esa facción internacional que defiende lo que no puede ser. Es lo que algunos llaman 'ser el puto amo'. En ese nivel estamos”, ha criticado Aznar.

Para el expresidente del Gobierno, si Israel “no terminase su operación terrestre en Gaza, con las menos víctimas posibles, y fuese derrotada, los problemas del sur de Europa serían mucho más importantes de los que existen ahora”.

“Me gusta distinguir la realidad del deseo, como diría el gran Luis Cernuda”, ha subrayado Aznar, que ha concluido que Palestina “no va a reconocer a Israel y eso no se puede permitir”. EFE

