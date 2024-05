Azcón reivindica que el PP sigue defendiendo los mismos valores 23 años después del asesinato de Giménez Abad

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado este lunes que se siente "especialmente orgulloso" de seguir defendiendo la memoria de Manuel Giménez Abad, líder de los populares aragoneses asesinado en Zaragoza por ETA en 2001, y "los mismos valores y las mismas ideas" por los que la banda terrorista le quitó la vida. Azcón ha hecho estas declaraciones en una ofrenda floral realizada en la calle Cortes de Aragón de Zaragoza, lugar donde el dirigente popular fue asesinado a tiros cuando acudía con su hijo a un partido de fútbol en La Romareda el 6 de mayo de 2001. Al acto han asistido Borja Giménez Larraz, candidato del PP en las próximas elecciones europeas y uno de los hijos del político asesinado; su viuda, Ana Larraz. También, cargos políticos institucionales del partido como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, varios concejales, consejeros del Gobierno de Aragón, como Octavio López y Roberto Bermúdez de Castro y los presidentes provinciales de Zaragoza y Huesca, Ramón Celma y Gerardo Oliván, respectivamente. "Tenemos la obligación de recordar a las víctimas y tenemos la obligación de contar lo que ha significado la historia del terrorismo en España y de contársela fundamentalmente a los más jóvenes", ha declarado el también presidente autonómico, quien ha remarcado que quedan más de 300 crímenes de ETA sin resolver. Todo ello, ha continuado diciendo Jorge Azcón, en un momento en el que, 23 años después del asesinato de Giménez Abad, hay partidos políticos, en referencia a Bildu, que "ni siquiera son capaces de llamar organización terrorista a ETA" y "siguen defendiendo ideas que van contra la democracia y la Constitución". En este sentido, ha afeado al PSOE que esté "en una labor de blanqueamiento político de los herederos del terrorismo" que ha tildado de "indecente". Con respecto a Manuel Giménez Abad, el presidente del PP de Aragón ha recordado que representaba "las ideas de la tolerancia, del Estado de derecho, de la libertad, de la pluralidad política, de la defensa de la Constitución". Fue, en definitiva, "un demócrata al que asesinaron los terroristas por defender la libertad y por defender lo que es de todos". ASESINADO POR DEFENDER LA DEMOCRACIA Por su parte, el hijo del político asesinado, Borja Giménez Larraz, ha expresado que, como cada 6 de mayo, es un día en el que se junta "un cúmulo de sentimientos", además de recordar "el dolor" de aquel día, que "remueve mucho por dentro" a la familia. No obstante, ha reiterado que también es un día para recordar los motivos del asesinato de su padre, "que no fueron otros que representar los principios y valores de nuestra democracia", así como para resaltar su figura. En sus palabras, Manuel Giménez Abad era "fundamentalmente un hombre bueno", pero también alguien "tolerante, dialogante y moderado". UN AÑO "ESPECIAL" POR LA CONDENA DEL AUTOR MATERIAL DEL ATENTADO Giménez Larraz ha destacado también que es un año "especial" para la familia porque, más de 20 años después, se ha condenado finalmente, el 22 de septiembre de 2023, al autor material del atentado, Mikel Carrera 'Ata', después de "muchos años confiando en la Justicia y en nuestro Estado de derecho". Sin embargo, ha subrayado que todavía hay más de 300 asesinatos sin resolver y ha considerado que es "importante" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "sigan haciendo su trabajo e investigando para sacar a la luz todo lo sucedido". Del mismo modo, ha manifestado que vive el momento actual "con cierta desazón", después de que, en las últimas elecciones al Parlamento Vasco, Bildu, al que se ha referido como "el partido heredero de ETA y de Herri Batasuna", ha aumentado el número de escaño. "Nos hace mucho que pensar, sobre todo en la necesidad de seguir manteniendo vivo el relato, la memoria de las víctimas y la importancia de explicar qué es lo que sucedió", ha expresado Giménez Larraz, quien ha añadido que "no parece muy normal" ni "lo propio de una sociedad sana" que un partido que "no ha sido capaz de condenar el terrorismo" aumenta el número de escaños y se consagra como segunda fuerza en el País Vasco. Por último, ha agregado que este aniversario es un día para agradecer el apoyo que su familia siempre ha recibido por parte de la sociedad aragonesa.