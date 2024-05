Aragonès pide "fuerza" para celebrar un referéndum que Illa insiste en que no se hará

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha pedido "fuerza" en las elecciones de este domingo para poder celebrar un referéndum en Cataluña en la próxima legislatura ante un cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, que ha insistido en que no se hará. En el debate de candidatos de La Sexta recogido por Europa Press, Aragonès ha asegurado que la posibilidad de hacer un referéndum dependerá "de la fuerza democrática, de la fuerza en votos" que consigan el 12 de mayo. "De la misma forma que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy nos dicen que el referéndum es imposible, vamos a hacerlo posible esta próxima legislatura", ha subrayado. EL REFERÉNDUM ES "DIVISIVO" Tras ello, Illa ha dejado claro que no lo comparte y que un referéndum en Cataluña no contará con el apoyo de los socialistas porque es "divisivo". Sí que ha defendido la Ley de Amnistía porque, su juicio, ha permitido generar estabilidad y superar una etapa "que no ha sido buena en Cataluña", pese a entender que haya quién tenga reticencias al respecto. URNAS COMO SOLUCIÓN El candidato número tres de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, ha reivindicado que una mayoría de catalanes coinciden en que las urnas son la solución, ha cargado contra Cs y ha preguntado a Illa si comparte el lema 'Somos una nación, nosotros decidimos', que encabezó la manifestación de 2010 en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Desde los Comuns, la candidata Jéssica Albiach ha concretado que siempre han llevado en su programa que los catalanes puedan votar, y además de defender la aprobación de la Ley de Amnistía, ha emplazado a Junts+ a reconocer que no sería lo mismo un gobierno de PP y Vox que otro con Yolanda Díaz y Jaume Asens. Para la candidata número dos de la CUP, Laure Vega, el referéndum siempre ha sido un elemento central en su formación, y ha propuesto poder decidir sobre "todo", también en cuestiones como la vivienda. PP, Cs Y VOX El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha acusado al proceso independentista de haber generado "decadencia" en Cataluña y ha negado que la amnistía haya contribuido a acabar con todo ello, esgrimiendo que ha permitido dar un balón de oxígeno a ERC y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont. Por parte de Cs, el candidato Carlos Carrizosa ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Illa "se acabe entregando a los brazos de los que no quieren acabar con el 'procés', ha criticado a Junts y ERC y ha reprochado la defensa de la unidad de España que hace Vox: "En las manifestaciones dejan al rey de España y le llaman Felpudo VI en vez de Felipe VI y recortan la corona de la bandera de España en sus manifestaciones". Las palabras de Carrizosa no han gustado al candidato de Vox a los comicios, Ignacio Garriga, que ha recalcado que "el enemigo es el separatismo" y ha defendido al Rey de España.