Teto: "El trabajo del equipo se vio recompensado al final"

Santa Cruz de Tenerife, 5 may (EFE).- El futbolista del CD Tenerife Alberto Martín, 'Teto', autor del primer gol en el triunfo de este domingo ante el Racing de Ferrol (2-0), destacó que el trabajo del equipo "se vio recompensado al final" y se mostró "contentísimo" por los tres puntos sumados.

El jugador tinerfeño entró al campo en el minuto 72, en sustitución de Luismi Cruz, y ocupó hasta tres posiciones distintas en el campo hasta la conclusión del choque.

"Al principio sí me costaba un poco más adaptarme a las diferentes posiciones en el fútbol profesional, pero estoy contento porque significa que puedo jugar en varias y tener esa libertad de poder moverme en zonas intermedias. Tuve la suerte de que me cambiaron a la derecha y marqué el gol; quizá si hubiese estado en la izquierda no lo hubiera marcado", explicó.

Teto había marcado hasta ahora dos goles fuera de casa, y este domingo se estrenó en el Heliodoro en la presente temporada, en el minuto 89, a pase de Ethyan González.

"Tenía ganas de marcar aquí, hoy tocó, y estoy contentísimo por volver a sentir el estadio y por sumar los tres puntos; espero marcar un par de goles más", añadió.

El jugador canterano también tuvo palabras para el ascenso del Tenerife B a Segunda Federación.

"El fútbol las devuelve, es bonito, ha subido el filial, que ya lo merecía, donde hay compañeros míos y personas a las que tengo un gran aprecio, que considero parte de mi círculo. Se ha dado la casualidad de que Ethyan me ha dado el pase, es un vínculo bonito que espero disfrutar durante muchos años, y que salgan más jugadores. La próxima temporada del filial va a ser más profesional y animo a todos para que vayan a los partidos a la Ciudad Deportiva", concluyó. EFE

