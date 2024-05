Sito Alonso: “Hoy nos han sacado de la pista legalmente”

Málaga, 5 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, halagó al Unicaja tras caer derrotado en el Carpena (96-71) y dijo que los jugadores del equipo malagueño les “sacaron de la pista” con un nivel físico “inalcanzable en este momento”.

“Hoy nos han sacado de la pista legalmente, como a mí me gusta sacar a los equipos cuando jugamos en nuestra casa. Hay que aceptarlo y darles la enhorabuena”, subrayó el técnico del equipo murciano, que cayó con contundencia ante el segundo clasificado de la liga y reciente campeón de la Liga de Campeones.

“Estoy orgulloso de haber competido con el Unicaja en la anterior final a cuatro de BCL, aunque no hoy. Da muestras del nivel que es capaz de alcanzar este equipo”, destacó de su equipo, que ha confirmado su presencia en los 'play off', aunque no la posición, pues puede ser desde séptimo hasta cuarto.

“Hay que ser realistas, en este momento no podemos alcanzar el nivel físico que tienen ellos, cuando hay un nivel tan bueno como el de hoy se hace muy difícil”, continuó, incidiendo en las trece pérdidas y once rebotes ofensivos concedidos en el primer cuarto. “Un indicativo de que no les llegamos”, señaló.

Alonso elogió al equipo malagueño por la temporada que está haciendo: “Unicaja iba líder en la liga y ha vapuleado a equipos aquí con un nivel infinitamente superior al nuestro”.

Por último, manifestó que espera terminar la liga “bien” contra el Baskonia a domicilio y ante el Río Breogán en casa. “Tenemos esa opción de quedar cuartos y vamos a lucharlo hasta el final. Cuanto más arriba estemos, mejor. Vamos a intentar ser competitivos en el 'play off'”, aseguró. EFE

