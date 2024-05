Sara Sorribes: "Nos apuntamos a falta de quince minutos y ha salido perfecto"

Madrid, 5 may (EFE).- Sara Sorribes destacó que se inscribió junto a Cristina Bucsa en el torneo de dobles femenino del WTA 1.000 de Madrid a falta de quince minutos para el cierre del plazo y que al final lograron el título, el único del tenis español en la presente edición del torneo.

Sara Sorribes narró que su pareja habitual en los torneos, la checa Marie Bouzkova, estaba lesionada y que se enteró de que Cristina Bucsa no tenía compañera.

"Marie estaba mal; estaba apuntada con ella, pero sabía que no estaba bien y me llamó para decirme que no iba a jugar. Supe que Crsitina Bucsa no tenía compañera. Fui al gimnasio, vi a su padre y le comenté el tema y le ofrecí jugar. Dijo que sí. Tuvo que venir a firmar y Marie a borrarse. Lo hicimos y hasta la final. Ha salido perfecto", explicó.

"Ha sido una maravilla. El público nos ha apoyado mucho así que estamos muy felices", narró la española. "Nos hemos coordinado muy bien, cada una ha hecho su juego en su parte de la pista, ha encajado", argumentó Sara Sorribes.

Sobre la posibilidad de mantener el dueto para los Juegos Olímpicos, señaló. "Todavía queda bastante para París, pero ojalá podamos estar ahí".

"Yo voy punto a punto, momento a momento", dijo sobre el momento que se vio ganadora. "Incluso en la final, íbamos 4-2 y pensaba que nos podían dar la vuelta. Pero también es verdad que cuando empezaban los partidos sentía que podíamos ganar", añadió Sara Sorribes.

Sobre la modalidad de dobles y lo que ayuda a jugadoras que centran su carrera en el individual, reconoció que esta práctica beneficia el juego. "El dobles me ayuda mucho, te obliga a sacar mejor, a restar mejor. No tiene por qué hacerte mejor, pero sí creo que me ayuda a ser mejor", indicó.

Sara Sorribes no hace planes de futuro. Ni siquiera se plantea la continuidad con Cristina Bucsa para los próximos grandes torneos como Roland Garros. "Vais más rápido vosotros que yo. Yo en Roma no juego dobles; ella, sí. Esto es deporte, va rápido todo y pueden pasar muchas cosas. Prefiero ir poco a poco porque ir rápido no me ayuda", aclaró.

Rafael Nadal se despidió del torneo de Madrid. Sin embargo, Sara Sorribes recordó que la competición sigue y que habrá otros grandes momentos. "Rafa es una baja muy importante en cuanto a emoción y muchas cosas pero el tenis sigue. Las cosas están más igualadas, hay partidos buenos desde primera ronda. Soy la primera fan de Rafa pero el tenis sigue evolucionando", concluyó. EFE

