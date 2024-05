Paul Wouters, experto en fusión nuclear: "Será parte de la solución al cambio climático"

Quim Aldosa

Barcelona, 5 may (EFE).- El ingeniero nuclear Paul Wouters, que se encarga de la seguridad nuclear del proyecto internacional ITER para el desarrollo de la fusión nuclear, está convencido de que esta forma de producción de energía va a ser "parte de la solución a la crisis climática".

"Es una energía mucho más limpia", ha afirmado Wouters en una entrevista con EFE, tras participar esta semana en el ciclo ‘Europe Talks’ del CaixaForum Macaya de Barcelona, que incluye temas europeos de actualidad con motivo de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea.

Paul Wouters es el jefe del Proyecto de Seguridad Nuclear y Licencias en ‘Fusion for Energy’ (F4E), la agencia de la Unión Europea (UE) que gestiona la aportación europea al ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, en inglés), un reactor experimental de fusión.

La fusión nuclear es un proceso de obtención de energía, aún en desarrollo, en la que dos isótopos de hidrógeno (el tritio y el deuterio) se fusionan con la ayuda de altas temperaturas, que pueden llegar hasta los 10 millones de grados centígrados, con tal de conseguir helio y neutrones.

La fusión libera el helio, que es un elemento más pesado, y unos neutrones "rápidos", de los que se obtiene la energía final.

Wouters ha explicado que este tipo de energía ya existe en el sol y lo que están haciendo en el ITER es "intentar replicar una pequeña estrella en la tierra".

Una de las grandes ventajas de esta energía es que la fusión es "mucho más limpia" que la fisión, la de las centrales nucleares actuales.

Ambas no emiten CO2 en su proceso y, en el caso de la fusión, los residuos radiactivos tienen una vida menor y en caso de accidente "no serían tóxicos para nuestros cuerpos, puesto que no los podríamos inhalar", ha subrayado Wouters.

En cambio, la fisión trabaja a partir del uranio 235, un componente "altamente radiactivo y con una vida media que se puede prolongar millones de años", ha señalado el experto.

Por contra, el tritio de la fusión tiene una vida media "mucho más inferior a la del uranio", de unos doce años, lo que también permite reutilizar los materiales que hayan estado en contacto con estas partículas.

"Pasados unos treinta años, podríamos llegar a reutilizar los materiales de los reactores de fusión", ha apuntado Wouters.

Otra gran ventaja de la fusión es la posibilidad de obtener el hidrógeno necesario a partir del agua del mar, lo que, según Wouters, la convierte en una fuente "barata e infinita".

El objetivo de la fusión, según el experto, es producir un 50 % o 60 % como base del total de la producción energética.

En este sentido, Wouters ha puntualizado que será complementaria a otros tipos de energía, como la solar y la eólica, con el objetivo de reducir la huella de carbono al mínimo.

Así, para el experto, la fusión nuclear será "parte de la solución al cambio climático", porque no generará emisiones contaminantes y se complementará con las renovables.

El ITER es uno de los proyectos internacionales "más ambiciosos en el mundo a día de hoy, que tiene como objetivo desarrollar la obtención de energía por fusión nuclear, con la finalidad de llegar a obtener diez veces más energía de la que se introduce y poder comercializarla.

"Si inyectamos 50 MW, nuestro objetivo final es poder sacar 500 MW como resultado", ha ejemplificado Wouters.

Inicialmente, en la firma del proyecto ITER en el año 1985, estuvieron involucrados EE.UU., la Unión Soviética, Japón y la UE, mientras que en 2006, se unieron China, India y Corea del Sur.

Según Wouters, "de alguna manera, este proyecto marcó el final de la Guerra Fría".

De hecho, el modelo de reactor de fusión que utilizan en las instalaciones del ITER, ubicadas en Cadarache (Francia), fue un invento soviético.

Este reactor de fusión, también llamado ‘Tokamak’ (acrónimo de una expresión en ruso que significa "cámara toroidal con bobinas magnéticas"), tiene una forma de "rosquilla", con unas dimensiones "gigantes" y un peso total que triplica el de edificios tan emblemáticos como la torre Eiffel.

'Tokamak' está diseñado para aprovechar la energía de la fusión de los átomos, la cual se absorbe en forma de calor en las paredes del reactor para terminar produciendo electricidad, a través de turbinas y generadores con el vapor que previamente ha producido.

Pese a las tensiones geopolíticas actuales entre países miembros del ITER, Wouters ha reivindicado que este ambicioso proyecto "fue un símbolo de paz" y ha añadido: "Queremos que lo siga siendo".

Confiado en el futuro, Wouters ha señalado que "es cuestión de tiempo que la fusión empiece a ser funcional", aunque no hay fecha aún para poder pasar de un reactor experimental como el del ITER a un modelo comercial que se pueda aplicar para producir energía a determinada escala.

"El avance de las tecnologías ha sido muy notable en estos últimos años, por lo tanto los métodos que utilizamos en los reactores serán cada vez más fáciles de aplicar", ha añadido

Ante las grandes ventajas que los expertos asocian a la fusión, es fácil pensar que, llegado el momento, habrá una pugna por conseguir producir la mayor cantidad de energía a partir de esta tecnología.

El mismo Wouters cree que es "muy importante" que todos los países utilicen la fusión para hacer funcionar su economía, puesto que será una energía "verde, infinita y muy barata".

"ITER es un proyecto experimental donde todos compartimos nuestros resultados y nuestras formas de construir este tipo de reactores", subraya Wouters.

No obstante el experto explica que, una vez terminen las pruebas del reactor experimental en Francia y se demuestre su funcionalidad práctica, se abrirá una "verdadera competencia" para ver quién es el primer país en tener un modelo para comercializarlo.

Para Wouters, la llegada de la fusión supondría la reducción de las energías fósiles pero no un "bloqueo" a los países productores de energías fósiles, puesto que "ellos están utilizando energía nuclear para producir electricidad para bombear su propio combustible fósil".

"Cuando llegue el caso de que la energía se produzca a partir de otra fuente, como la fusión, todavía podrán utilizar su petróleo, por ejemplo, para la producción de plástico. Que no digo que sea bueno, pero aún sería una posibilidad", ha puntualizado Wouters.

El experto confiesa que en la última reunión que tuvo con Corea del Sur le comunicaron que quieren empezar a construir su reactor propio en 2030 para empezar su operativa.

"De momento hay 130 reactores en proceso de diseño, construcción y operación en todo el mundo", ha añadido. EFE

qa/mg/bal

(Texto) (Foto)