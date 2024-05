Menotti, el primer campeón del mundo que avaló la construcción de la 'Scaloneta'

Buenos Aires, 5 may (EFE).- El exseleccionador argentino César Luis Menotti, fallecido este domingo a los 85 años, fue no sólo el primer técnico campeón del mundo con la Albiceleste (Argentina 1978), sino integrante del equipo que construyó la 'Scaloneta', el combinado nacional campeón en Qatar 2022.

En su papel de director general de Selecciones Nacionales, el 'Flaco' avaló la llegada de Lionel Scaloni, quien carecía de experiencia al frente de grandes equipos, al banquillo de la absoluta de Argentina, y terminó logrando tres títulos en apenas año y medio: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial.

"Un día me llamó (el presidente de AFA, Claudio 'Chiqui') Tapia y fui a verlo, me dijo que había elegido a Scaloni. Como no lo conocía lo invité a mi casa para charlar. Le dije que tenía que firmar por las eliminatorias (sudamericanas) y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial. Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala y (Pablo) Aimar", dijo en una entrevista con el diario argentino Clarín, publicada el 18 de diciembre de 2022, día en que Argentina jugaba la final mundialista contra Francia.

Según reconoció en esa charla, el 'Flaco' le había comentado al presidente de la AFA que "si está Aimar, está todo bien", y en cuanto a la conjunción de todos los integrantes del cuerpo técnico le dijo: "Hablan poco y no dicen boludeces (tonterías) ni venden humo. Todo es medido y cada uno tiene bien definido su rol. Eso se trasmite a los jugadores y tiene un valor enorme".

El resultado de aquel día, el triunfo de Argentina sobre Francia (3-3 y victoria por 4-2 en la tanda de penaltis), supuso la tercera estrella en la camiseta de la Albiceleste, un camino que había comenzado con Menotti en el banquillo del equipo campeón en 1978, con Carlos Salvador Bilardo en el del Mundial de México 1986 y se cerraba con Scaloni y su victoria en el de Qatar 2022.

Fiel a su ideario, por el que un equipo debía jugar bien -"mejor que el rival", solía decir- y después ganar, resaltó en esa misma entrevista que el secreto de la 'Scaloneta' era "que juega al fútbol" y respetaba "la historia", además de que el cuerpo técnico lograba generar "una amistad y un compromiso con el equipo".

"Este equipo interpreta la historia del fútbol argentino. Con autoridad es digno representante de una cultura y de una historia. La pelota sigue siendo de ellos porque vienen de los barrios, donde pertenece la pelota. La pelota es de los barrios y de la gente", aseveró en aquel momento.

Su delicada salud impidió que pudiera viajar hasta Catar para celebrar 'in situ' el éxito de la 'Scaloneta', pero pudo considerarse uno de los arquitectos del exitoso proyecto. EFE

aam-cmm/sab