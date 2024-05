Illa (PSC) promete una ley de barrios con 800 millones para 100 barrios en 4 años

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido este sábado desplegar una ley de barrios que destine 800 millones de euros a 100 barrios (25 cada año) durante los cuatro años de la próxima legislatura. Lo ha dicho en un mitin de campaña del PSC en el Centre Cultural La Torreta de Montmeló (Barcelona), al que han asistido 2.000 personas, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la número 22 por Barcelona, Conchi Jiménez, y el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, y también ha asistido el secretario general del PSOE-A y portavoz en el Senado, Juan Espadas. TAMBIÉN LAS URBANIZACIONES "Vamos a trabajar codo con codo con los ayuntamientos", ha afirmado Illa, que ha asegurado que la tercera gran transformación que defiende desplegar en Cataluña llegará también a los barrios. El candidato ha apuntado que su propuesta de ley de barrios también contempla 300 millones para las urbanizaciones "que necesitan ser puestas al día" y que los ayuntamientos están intentado actualizar. NO CAER EN PROVOCACIONES Illa ha instado a pedir el voto --textualmente-- sin caer en provocaciones, y ha asegurado: "Cada día me levanto por la mañana con frases que ya ni me reconozco. Los unos me dicen que estoy a un lado, los otros que estoy al otro lado. Estoy en medio, estoy en las soluciones, estoy en la colaboración". "Estoy en abrir una nueva etapa en Cataluña de la mano del Gobierno de España y de Pedro Sánchez. En eso estoy", ha añadido. "CAMINO DE LA COLABORACIÓN" Se ha dirigido a Sánchez y ha asegurado que desde el PSC están contentos de que siga al frente del Ejecutivo "para que sigan las políticas que han devuelto la convivencia a Catalunya" y para que siga avanzando España económicamente y progresando socialmente, en sus palabras. También ha apuntado a la colaboración de la Generalitat con el Gobierno: "Presidente, Pedro, compañero. Queremos implicarnos desde Cataluña en ayudarte a seguir liderando esta España plural y diversa que mejora día a día con tu gobierno". El método para hacerlo, ha asegurado, es la colaboración entre los dos gobiernos y no la confrontación que, según él, ha seguido la Generalitat los últimos 10 años: "Seguiremos un camino diferente, el camino de la colaboración. Exigente, ambiciosa, pero colaboración con el Gobierno de España, con los ayuntamientos, con las instituciones de la sociedad civil". VALLÈS ORIENTAL Illa se ha referido al Vallès Oriental, comarca donde se encuentra Montmeló y también la Roca del Vallès, municipio del que Illa fue alcalde de 1995 a 2005: "Aquí nací físicamente y políticamente. Aquí empecé a descubrir lo que es trabajar para el bien común". Finalmente, ha dicho a Sánchez: "Te conocí además aquí, en Montmeló, en 2014, cuando te planteabas, y afortunadamente decidiste hacerlo, presentarte a unas primarias. Y te quiero decir aquí, en mi tierra, que estamos contentos de que sigas al frente del Gobierno de España".