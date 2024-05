García Plaza: “Celebrar una permanencia tan pronto supera todas mis expectativas”

Valencia, 5 may (EFE).- El entrenador del Alavés, Luis García Plaza, dijo tras la victoria contra el Valencia (0-1) este domingo en Mestalla que “celebrar una permanencia a falta de cuatro jornadas" ha superado todas sus "expectativas”.

“Estoy muy contento, celebrar una permanencia a falta de cuatro jornadas ha superado todas mis expectativas y todo lo que pensamos. La mayoría (de jugadores) son debutantes en Primera, habían tenido apariciones fugaces, es de los equipos que más orgulloso estoy de entrenar”, dijo en rueda de prensa.

"El partido ha estado igualado, se ha decidido en las áreas, pero se ha jugado más a lo que hemos querido nosotros. Es un orgullo vernos arriba en la clasificación y vernos con una puntuación muy alta. Venir a un campo como Mestalla y ganar con el ambiente y a este equipo tiene mucho mérito”, destacó el técnico del que ahora es undécimo clasificado con 41 puntos.

Recordó que tienen "una línea muy clara" de cómo quieren jugar e insistió en la juventud y falta de experiencia de su equipo. "Estoy muy contento con cómo hemos leído el partido. El Valencia ha tenido un par de ocasiones al principio, pero el balón parado lo hemos estudiado muy bien y nos ha salido perfecto”, agregó.

El entrenador del Alavés incidió en que está muy contento por los jugadores y por la afición. “Todos al empezar la liga nos daban como descendidos y no me molesta porque es lo lógico”, asumió.

“Ahora toca ser ambiciosos e intentar quedar lo más arriba. Le he dicho al club que celebre la permanencia, que el día del Getafe montemos una fiesta. Es un orgullo entrenar a estos chicos, lo que el equipo me transmite y me devuelve es impresionante”, aseguró.

García Plaza se molestó por las quejas de Hugo Duro y Rubén Baraja en Movistar por el córner pitado del que llegó el gol. “Eso no lo permito, que hubieran defendido bien el córner. Igual que digo que el gol del Barcelona al Valencia en el último partido tendría que haber sido anulado por fuera de juego posicional como el de hoy de Diego López, hoy no nos han pitado faltas y salimos bastante por debajo”, subrayó.

“Felicitar al Pipo y al Valencia por todo lo que están haciendo, es una temporada muy buena. Nosotros hemos cogido ese poso, hemos leído muy bien el partido, hemos anulado mucho a Almeida”, valoró.

Por último, García Plaza adelantó que ahora su idea es “dar más minutos" a gente que les ha ayudado y ha jugado menos. "Tengo que ser justo", apuntó antes de hablar sobre su renovación.

"El club dijo que cuando se consiguiese (la permanencia) se quería sentar conmigo, tenían la idea de sellar la permanencia para hablar la posible renovación y nos sentaremos que es lo lógico", concluyó. EFE

