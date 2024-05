Fernández (PP) culpa al independentismo de permitir la agenda de la "extrema izquierda"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha culpado este domingo al independentismo de permitir que la agenda política de la "extrema izquierda" se imponga en el Parlament. Lo ha dicho en un mitin en Salou (Tarragona) junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el cabeza de lista de la demarcación, Pere Lluís Huguet, y su número 2, Lorena Roldán. "Mientras buscaban la arcadia feliz e idílica y utópica de la independencia que ni llega ni llegará, la agenda política de la extrema izquierda de la CUP, de Colau, de los Comunes, iba penetrando en el Parlamento de Cataluña hasta convertirse hoy en la ideología dominante", ha lamentado. "TURISMOFOBIA" Ha aludido a la "turismofobia" que defienden estos partidos y ha asegurado que es una manifestación de la cultura del 'no' a todo que se ha impuesto en Cataluña los últimos diez años. "No al Aeropuerto, no al Hard Rock. Pero ¿de qué demonios quieren estos 'ecopijos' que se gane la vida la gente?", se ha preguntado irónicamente. Fernández ha prometido que defenderán que el turismo comprenda el 15% del PIB catalán, así como la industria, en vez de "la política de convertir Cataluña en el paraíso europeo de la ocupación ilegal". "Vamos a recuperar la cultura del esfuerzo frente al 'perroflautismo' contemplativo, quejica y caprichoso", ha añadido.