Feijóo afirma que "Illa no puede ser presidente si Sánchez no lo autoriza"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el líder del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, "no puede ser presidente si Sánchez no lo autoriza" aunque las encuestas prevean que gane las elecciones. "Illa está aquí para lo que necesite el presidente. Y eso es muy malo para Cataluña", ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, y ha añadido textualmente que estos comicios serán un comodín para que Pedro Sánchez siga presidiendo el Gobierno en minoría. También ha afirmado literalmente que Illa tiene buen talante pero no es de fiar, porque el PSC tiene más acuerdos con el independentismo en Cataluña que el independentismo entre sí: "Por tanto, pide el voto constitucionalista para entregar el poder al separatismo". SI HUBIESE DIMITIDO En cuanto a la continuidad de Sánchez tras sus días de reflexión, cree que si hubiese dimitido "hubiese conseguido otro impacto, como hizo el primer ministro portugués, y dejaría una cierta aureola de una coherencia tardía". Al preguntársele si admite excesos del PP en sus críticas al Gobierno, sobre todo al incluir al entorno personal de Sánchez, ha contestado comparándose con él: "Estos años, desde el punto de vista de descalificaciones, he actuado yo más como presidente y él más como jefe de la oposición". SU ESPOSA Sobre si su mujer mantendría su trabajo si él presidiera el Gobierno, ha respondido que sí: "Lo que sí digo es que no puede trabajar teniendo contratos o interviniendo o recomendando a empresas que resulten adjudicatarios públicos. Lo dicen las leyes", en alusión al conflicto de intereses previsto en la ley de altos cargos y al tráfico de influencias. "Claro que debe trabajar. Lo que no puede es interferir en lo público, en las contrataciones ni en empresas que tengan relación con el sector público", ha insistido. LA ESPOSA DE SÁNCHEZ Al planteársele que eso no está demostrado en el caso de la mujer de Sánchez, denunciada por Manos Limpias, ha replicado: "Es una información que ustedes publican. ¿O es que lo que publican sus colegas es todo tendencioso?". "Cuando aparecen en contratos públicos cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del Gobierno, ¿eso no requiere una reflexión?", ha preguntado. Respecto a si se vería con el expresidente y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, ha respondido que "tiene que reconciliarse con la ley. Y después de esto, todo es posible. Por supuesto, hablar y conversar".