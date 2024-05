Damián se estrena como titular y Marcelino repite once

Vigo, 5 may (EFE).- La primera titularidad de Damián Rodríguez en LaLiga y el regreso al once de Manquillo, Starfelt, Williot y Larsen son las novedades en la alineación del RC Celta para medirse al Villarreal, que repite el once que la semana pasada goleó al Rayo Vallecano en el Estadio de la Cerámica.

El técnico celeste, Claudio Giráldez, revoluciona su once después del mal partido frente al Deportivo Alavés, y sorprende con la suplencia de Carlos Domínguez, uno fijo en la línea defensiva desde su llegada, y la titularidad de Damián en la zona de creación.

Por su parte, Marcelino García Toral mantiene a Moreno en el lateral izquierdo por las molestias de Alfonso Pedraza y buscará alargar el buen momento de su equipo con la dupla Guedes-Sorloth en ataque.

Alineaciones:

RC Celta: Guaita; Manquillo, Jailson, Starfelt; Manquillo, Damián, Beltrán, Hugo Álvarez; Aspas, Williot, Larsen.

Villarreal: Jorgensen; Femenía, Albiol, Mosquera, Moreno; Akhomach, Comesaña, Parejo, Baena; Guedes, Sorloth.

EFE

1010153

dmg/jag