Baraja: “No ha sido el mejor partido, pero no era para perder y tampoco era córner”

Valencia, 5 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo tras la derrota contra el Alavés (0-1) que no fue el mejor partido de su equipo, pero opinó que no merecieron perder y que el gol encajado llegó tras un córner que no era porque, en su opinión, el balón golpeó en un jugador rival antes de salir.

“Debemos pensar en el siguiente, analizar lo de hoy y pensar en el siguiente partido. Si quieres hablamos del análisis o las circunstancias que se han dado en las últimas tres derrotas y que desafortunadamente la toma de decisiones no nos está ayudando”, comenzó Baraja la rueda de prensa, visiblemente enfadado.

El técnico vallisoletano defendió que lo más justo era el empate y que le parece “una derrota excesivamente dura”, a la par que habló de la disparidad de criterios de los árbitros, y recordó el gol que no se anuló al Barcelona en Montjuïc por fuera de juego posicional y que ante el Alavés sí se anuló en Mestalla a Diego López por fuera de juego de Peter Federico.

“Nosotros no hemos generado mucho, pero también hemos tenido ocasiones, no hemos tenido ese acierto en las dos ocasiones de Diego López y Sergi Canós y tenemos un escenario nuevo que no hemos tenido en toda la temporada: nunca habíamos tenido tres derrotas, en casa estábamos fuertes y hemos cosechado dos derrotas seguidas en Mestalla”, dijo.

“En la parte final nos ha faltado claridad y el cansancio son cosas que influyen. Es una lástima que no hayamos podido sumar un punto, porque el partido era empate”, agregó.

Baraja también señaló que el partido se complicó para su equipo desde el inicio por el cambio por lesión de Jaume Doménech, del que dijo que ha sentido un pinchazo, pero que desconocen el alcance de la lesión, y habló sobre su sustituto Cristian Rivero.

"Lo he visto bien, me alegro por él, es una situación complicada salir de tercer portero, pero ha estado bastante seguro y tranquilo, ha tomado buenas decisiones”, aseguró.

Respecto al final de la temporada, hizo un llamamiento a la calma. “No creo que tengamos que volvernos locos ni perder la calma, hemos entrado en un bache, pero hay que pensar en el siguiente partido que será similar porque es contra el Rayo Vallecano”, finalizó. EFE

