Alonso (CC) cree que Europa debe concentrar sus esfuerzos en origen ante el fenómeno migratorio

El candidato de CC al Parlamento Europeo, Carlos Alonso, asegura que la inmigración por la ruta atlántica "es un auténtico drama humano" que requiere de más recursos por parte de la Unión Europea "para que Canarias pueda responder ante esta presión migratoria que día a día, semana a semana, mes a mes, llega a las costas del Archipiélago". Según explica la formación nacionalista, el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea, "no es la respuesta perfecta", pero permitirá que Canarias reciba recursos adicionales para poder afrontar esta realidad. Alonso afirmó que "queremos que se celebre en Canarias una Conferencia Internacional de Migración" para tratar los desafíos derivados de la inmigración irregular. En esta línea de propuestas, el candidato de Coalición Canaria a las Elecciones Europeas, asegura que "Canarias debe convertirse en una plataforma de formación para los jóvenes en África, de forma que su población tenga más oportunidades de desarrollo y no se vea obligada a emigrar y jugarse la vida para poder prosperar", la idea es articularlo a través de un Programa europeo financiado por la Comisión. A su juicio, la cooperación al desarrollo debe ser una de las claves de esta nueva etapa que afronta Europa "construyendo estados más capaces, con más recursos, con mayores niveles de bienestar". Además, Alonso insistió en la necesidad de que Europa concentre sus esfuerzos en las regiones fronterizas e implante objetivos reales de "solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los estados miembros". En su opinión, la principal finalidad es que los habitantes del continente africano encuentren en sus territorios oportunidades de prosperar "de forma que no se vean obligados a emigrar y, evitar así, el coste de vidas humanas que estamos sufriendo en aguas del Atlántico".