24-45. El Barça no da opción al Frigoríficos

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 5 may (EFE).- El Barça no dio al Frigoríficos del Morrazo (24-45) y este domingo sumó un cómodo triunfo en O Gatañal, donde el técnico Antonio Carlos Ortega, que ya había dejado en Barcelona al francés Dika Mem y al sueco Jonathan Carlsbogard, realizó muchas rotaciones para dosificar a sus jugadores.

El Barça machacó con sus contraataques al Frigoríficos. Nacho Moyano paró el partido a los doce minutos (4-9), pero las paradas del danés Nielsen -diez al descanso- y los goles contraataques dispararon al equipo azulgrana, obligando al técnico local a pedir un nuevo tiempo muerto (8-16).

El técnico del Frigoríficos no encontraba respuesta al ciclón azulgrana. Lo intentó incluso atacando con siete, pero tampoco le dio resultado. El Barça no aflojó y antes del descanso ya ganaba por diez goles (11-21).

El guión del choque no varió en el segundo tiempo. Cada pérdida del Frigoríficos acabó en un gol de contraataque de su rival. A eso se unió que Gonzalo Pérez de Vargas mantuvo el nivel de Nielsen en la portería -4 paradas de Gonzalo en los primeros diez minutos, 11 en el segundo tiempo-. Los minutos pasaron y la renta del Barça continuó aumentando. EFE

- Ficha técnica:

24 - Frigoríficos del Morrazo: Jorge Pérez, Dorado (3), Santi López (1), Quintas (1), Fodorean (3), Gayo (2) y Jenilson (1), Elcio Carvalho (ps), Toth (3), Brais González (1), Thymann (3), Simes, Andrade (4), Juan Rodríguez (1) y Essam.

45 - Barça: Nielsen, Ariño, Janc (2), N´Guessan (6), Petrus, Djordje Cikusa (3), Grau (1), Langaro (2), Richardson (3), Frade, Peter Cikusa (3), Aleix Gómez (8, 2p), Javi Rodríguez, Gonzalo Pérez de Vargas y Wanne (13).

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 3-7, 6-11, 8-15, 11-17, 12-23 (descanso); 13-29, 14-34, 15-36, 18-39, 21-42 y 24-45.

Árbitros: Friera Cavada (comité asturiano) y Rosendo López (comité gallego). Excluyeron a Quintas y Fodorean por parte del Frigoríficos, y a Grau (2) y Petrus por parte del Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28 de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 2.000 espectadores. EFE

1010153

dmg/sab