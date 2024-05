0-0. El Espanyol y el Sporting firman un empate insulso

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 5 may (EFE).- El Espanyol y el Sporting empataron sin goles en el Stage Front Stadium en un duelo en el que el anfitrión no pudo concretar sus ocasiones, especialmente en la primera parte, y el cuadro visitante no hizo excesivos méritos para ganar tres puntos fuera.

El empate no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos, que ven cómo la parte alta de la clasificación se les complica a falta de cuatro jornadas para el final del curso. El fútbol se fue diluyendo a medida que avanzaba el reloj y el cero a cero no se movió.

El Espanyol salió con un planteamiento claramente ofensivo, con Braithwaite y Gastón Valles en punta, y se encontró con un Sporting bien plantado en defensa. Los acercamientos de los blanquiazules fueron más que los del rival en los primeros compases del encuentro.

Los asturianos avisaron al anfitrión con un disparo de Mario González, pero los periquitos crearon más peligro. A un tiro de Jofre Carreras se sumaron numerosas llegadas, tras el ecuador de la primera parte, de Braithwaite, Puado y Sergi Gómez.

Los de Manolo González no concretaban el dominio. Por su parte, el Sporting parecía inofensivo en ataque, pero encendió las alarmas del equipo local al marcar un gol, de Mario González, anulado por fuera de juego en el VAR, a la media hora. El tanto no subió al luminoso, pero la zaga local evidenció lagunas.

El Espanyol reaccionó. Primero, un tímido latigazo de Jofre que frenó Yánez. Después, Gastón, sin oposición, falló la mejor ocasión de los suyos al mandar por encima del larguero un centro de Brian Oliván. Al arreón se sumó Puado, sin éxito. Poco a poco, el Sporting enfrió las revoluciones.

En la reanudación, los asturianos mandaron el primer aviso con una nueva acción de Mario González dentro del área. La respuesta del anfitrión fue un peligroso remate de Aguado tras un fuera de juego. En cualquier caso, el despliegue local en ataque no era tan constante como en la primera parte.

El Espanyol se acercaba con Braithwaite y Gastón, aunque no parecía el día de los periquitos arriba. A medida que se acercaba el final, la tensión se notó en el campo y el cero a cero tomaba forma. El Sporting tampoco hacía méritos para mover el marcador en el Stage Front Stadium.

A falta de cinco minutos, Braithwaite pudo avanzar a los catalanes con una espectacular acción individual, pero los reflejos de Yáñez no fallaron. Tras otro serio aviso de Melamed, Queipo estuvo cerca de sorprender al anfitrión tras una pérdida. Momentos de nervios e incertidumbre que no rompieron el empate.

- Ficha técnica:

0 - Espanyol: Joan Garcia; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván; Jofre Carreras (Antoniu Roca, min.58), Gragera, Aguado (Keidi Bare, min.82), Puado (Lazo, min.67); Braithwaite y Gastón Valles (Nico Melamed, min.82).

0 - Sporting: Rubén Yáñez; Rosas, Insua, Diego Sánchez, Cote; Hassan (Queipo, min.74), Méndez (Roque Mesa, min.87), Rober Pier, Gaspar (Villalba, min.61); Juan Otero y Mario González (Djuka, min.87).

Árbitro: Milla Alvéndiz (comité andaluz). Amonestó a Rober Pier (min.5), Omar El Hilali (min.25), Gragera (min.48), Insua (min.50), Gaspar (min.74) y a Cabrera (min.78).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado ante 25.015 espectadores, la mejor entrada de la temporada. EFE

