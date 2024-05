Vidal-Quadras defiende un PP catalán liderado por Fernández y con autonomía frente a Génova

El exlíder del PP catalán, exvicepresidente del PE y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha dicho este sábado que el partido en Catalunya sólo tendrá futuro si tiene un liderazgo estable como el de Alejandro Fernández, y sin "interferencias capitalinas" de la sede central de Génova. Ha protagonizado un acto matinal de campaña en Barcelona con el candidato, Alejandro Fernández, y el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, antes del mitin que Fernández comparte este mismo sábado con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Vidal-Quadras ha agradecido a Fernández la invitación y ha recordado cuando él mismo fue candidato en 1995 (pasaron de 7 a 17 escaños con el porcentaje de voto más alto del PP en Cataluña) y ha augurado que Fernández "triplicará o cuatriplicará" los 3 diputados actuales. Además, ha explicado por qué hubo un salto del PP en 1995: la receta del éxito fue "firmeza en los principios, solidez ideológica, coraje en el combate contra el separatismo totalitario". También considera imprescindible que el PP catalán tenga liderazgos creíbles, largos y consolidados, y autonomía "sin interferencias capitalinas", en alusión a la dirección central del PP. ELOGIO AL CANDIDATO Por eso, cree que el instrumento más eficaz contra el proceso independentista es el PP catalán liderado por Fernández: "Los dos elementos de este sintagma son igualmente determinantes". Ha elogiado a Fernández porque "no flaquea ante oportunismos ni ante presiones ni ante tentaciones ni ante la fatiga". "Ojalá le dejen trabajar el tiempo suficiente", ha dicho, para que, tras el ascenso previsto el 12M, pueda seguir creciendo contra el independentismo y el socialismo, al que tachado de esterilizante. Afirma que Fernández tiene la tenacidad que él también tuvo: "Hasta que nos la arrebataron. ¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!", ha ironizado en alusión a que el liderazgo del propio Vidal-Quadras en el PP catalán acabó tras el 'Pacto del Majestic' entre la CiU de Jordi Pujol y el PP de José María Aznar. Después, según él, en el PP "unos dejaron que se apagara la llama y otros la perdieron por el camino". NI "FRAY SALVADOR" NI VOX En su receta para Fernández en esta campaña, ha aconsejado a los populares que "de Vox no se habla y a los nacionalistas, ni agua". También ha aludido al candidato del PSC, Salvador Illa: le ha definido como un "Fray Salvador" incoloro, inodoro, insípido y translúcido que aspira a un gobierno transversal pero sin contar con los partidos constitucionalistas catalanes, según él. Para Vidal-Quadras, el PSC es un colaborador necesario de los que ha llamado golpistas, e Illa es "experto en comercio internacional de mascarillas". Alejandro Fernández ha destacado que Vidal-Quadras lideró el PP catalán aspirando a ser alternativa, no bisagra, porque los partidos-bisagra en Cataluña acaban "en las redes del nacionalismo". Se ha definido como discípulo ideológico de Vidal-Quadras y le ha agradecido la llamada que recibió de él tras el "cataclismo" de las pasadas elecciones catalanas: su antecesor frente al PP catalán le recomendó que persistiera sin cambiar de postura y que siguiera siendo sarcástico contra el independentismo. Fernández ha dicho que su ironía contra el independentismo está inspirada en la que Vidal-Quadras utilizó en la época de Jordi Pujol presidiendo la Generalitat: "Gracias, Alejo, por recordarnos que dan risa". Por su parte, Sirera ha lamentado "el desprecio del Gobierno, sólo porque no es de los suyos", a Vidal-Quadras tras su atentado, y también ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona no condenara el ataque. "No siempre hemos seguido el mismo camino", ha dicho a Vidal-Quadras sobre su distanciamiento del PP y posterior fundación de Vox, pero ha añadido que siempre han compartido la defensa de una Cataluña tolerante y española.