Urtasun pide al PSOE apoyo "en la defensa del bienestar animal" contra la tauromaquia

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este sábado al PSOE y al PSC apoyo "en la defensa del bienestar animal", después de haber decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, ya que asegura que quien lo defiende está en minoría. Ha participado en un mitin de los Comuns en El Prat de Llobregat (Barcelona) con La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la excalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, y el candidato 2 por Barcelona y alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. Urtasun ha instado a los socialistas a rechazar en el Senado una moción del PP que pide no retirar el Premio: "Quien está hoy en día o propone destinar dinero público a actividades que promueven el maltrato animal está en una franca minoría". El ministro ha sostenido que la sociedad española "ya no tolera prácticas de tortura animal" y que el Gobierno tiene una hoja de ruta clara. PACTOS POSTELECTORALES Urtasun también ha afirmado que los Comuns no juegan "a la ruleta rusa con el voto de izquierdas" y ha acusado al candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, de ser ambivalente con los acuerdos postelectorales. Ha criticado que Illa diga que no quiere vetos sino mayorías transversales: "Sabemos que, cuando uno habla de que no quiere vetos, quiere decir que se está abriendo a pactar con la derecha". Urtasun ha reprochado que el PSC abogue por ampliar el Aeropuerto de Barcelona y le ha acusado de plantear para Cataluña un modelo "más parecido al desarrollismo de los 90" y de no tomarse en serio la emergencia climática. Ha defendido que los Comuns han actuado con claridad y firmeza en la defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos, y ha agradecido a Albiach haber rechazado el proyecto del Hard Rock y negándose a apoyar los Presupuestos de la Generalitat, lo que provocó el adelanto electoral.