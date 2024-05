PPCV rechaza el "uso espurio" del "famoso informe" de la ONU sobre leyes de concordia: "No es ningún toque de atención"

La diputada del PPCV en Les Corts Valencianes Marisa Gayo ha exigido al PSPV-PSOE "menos mentiras y engaños" con la ley de concordia impulsada por PP y Vox, al tiempo que ha denunciado el "uso espurio" del "famoso informe" de la ONU porque ha incidido en que "no es ningún toque de atención", sino un procedimiento que ha iniciado el Gobierno de España "de forma partidista". Además, en un comunicado, ha reivindicado que la futura ley "consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y de toda violencia política". De esta manera ha respondido la diputada 'popular' al síndic del PSPV, José Muñoz, quien este sábado ha advertido que el "insulto" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la ONU pone "en riesgo la continuidad" de sus instalaciones en Quart de Poblet. Ante estas declaraciones, la diputada del PPCV ha exigido a Muñoz que "deje de hacer el ridículo" y tenga "más rigor y seriedad", a la vez que "menos alarmismos, mentiras y engaños". Sobre el "famoso informe" de la ONU, Gayo ha sostenido que no se trata de una "recomendación" a las comunidades autónomas, sino de una "contestación a una comunicación del Gobierno de España, que ha pedido que investiguen esas normas que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ni siquiera está aprobada". "El PSPV lo que hace es pedir información, por lo que no es en ningún caso un informe vinculante ni un dictamen ni unas recomendaciones de Naciones Unidas. Son tres relatores pidiendo información porque así se lo ha pedido el Gobierno", ha incidido. Gayo ha insistido en que esta "contestación" al Gobierno "no es ningún toque de atención, sino un procedimiento que ha iniciado el Ejecutivo de forma partidista", al que ha acusado de "hacer uso de los mecanismos de Naciones Unidas". "Toda solicitud conlleva una solicitud de información por parte de las personas que han sido reclamadas a investigar: no hay más, solo hay que leer el final que dice que se le hagan aclaraciones por parte del Gobierno", ha argumentado. "LLENO DE INSINUACIONES, ERRORES E INEXACTITUDES" Para la diputada del PPCV, "basta con echar un simple vistazo al texto dirigido literalmente a 'su excelencia Pedro Sánchez' para percatarse de su falta de objetividad y rigor". Un informe que, según Gayo, está "lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes que no se corresponden con el texto de la norma valenciana que se está tramitando ni son producto de ninguna investigación seria". Frente a ello, ha defendido que la ley de concordia que tramita Les Corts trata con "exquisita precisión la igualdad de todas las víctimas de la intolerancia, tanto las víctimas de la dictadura franquista como las del terrorismo". En este contexto, Gayo ha advertido de que en 2019 el Gobierno "descalificó un informe de la ONU con el que pidió la liberación de los golpistas independentistas presos y su indemnización". "Entonces cuestionó su imparcialidad, despreció sus argumentos y cargó duramente contra la credibilidad y honestidad del grupo de trabajo que lo redactó", ha apuntado. Por ello, ha considerado que quienes "ahora se llenan la boca esgrimiendo esta contestación, en ningún caso vinculado a tres relatores de la ONU para atacar al Consell", son "los mismos que en 2019 no tenían ningún problema en despreciarlo, atacarlo e incluso alertar de la necesidad de evitar la utilización de esos informes con fines espurios".