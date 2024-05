PP-A critica que Espadas "escoja a Sánchez" y "no levante la voz" ante el "castigo permanente" del Gobierno a Andalucía

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Alejandro Romero, ha criticado este sábado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "no ha levantado la voz ni tan siquiera un poco" para denunciar el "castigo permanente" que, en su opinión, "estamos sufriendo" los andaluces por parte del Gobierno central, y, en vez de eso, el líder regional socialista este mismo pasado viernes "volvió a escoger" la opción de "seguir defendiendo" al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha informado el PP-A en una nota, así lo ha afirmado el vicesecretario de Organización de los 'populares' andaluces en una atención a medios en Huelva después de que este pasado viernes el Grupo Socialista "se negara a apoyar", en el marco de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Popular defendió en el Pleno del Parlamento, "la reclamación al Gobierno para la ejecución de la línea AVE Sevilla-Huelva-Faro". Alejandro Romero ha sostenido que "es inaceptable" que, "en pleno siglo XXI, cinco de las ocho provincias andaluzas no tengan una red de Cercanías, entre ellas Huelva". "Y parece que tampoco va a tener AVE, al menos hasta 2050", ha apostillado para añadir que "Huelva es una de las provincias andaluzas peor conectadas por tren, con una sola línea Alvia hacia Madrid y otra convencional hacia Sevilla". "Una conexión con Sevilla más propia del siglo pasado, que tarda una hora y cuarenta minutos en un trayecto de 90 kilómetros, y un tren que en algunos tramos circula a 40 kilómetros hora", y "eso cuando hay suerte y no sufre retrasos que hacen perder a los viajeros la conexión con Madrid, o cuando logra hacerlo completo, porque hemos visto muchas veces viajeros caminando por las vías por culpa de averías de todo tipo", ha relatado el representante del PP-A. El vicesecretario de Organización del PP andaluz ha considerado que "Huelva es otro ejemplo más del castigo constante del Gobierno de Sánchez a Andalucía", al tiempo que ha reseñado que "el mapa ferroviario andaluz evidencia esa obsesión que parece que tiene el Gobierno de Sánchez por marginar a Andalucía y frenar su crecimiento económico y social". "Veinte años llevamos los onubenses en particular, y los andaluces en general, clamando por el AVE a Huelva, y ahora el ministro --de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente-- pretende que sigamos esperando otros veinticinco", ha criticado Romero poniendo el acento en que "ahora dice el ministro que invertir en el AVE a Huelva "no compensa". "Un castigo en toda regla a los andaluces", ha sentenciado el representante del PP-A. "PROYECTOS PENDIENTES" DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA En esa línea, Alejandro Romero ha remarcado que "lo venimos denunciando en Málaga, hoy estamos aquí en Huelva, pero es que, vayamos a la provincia andaluza que vayamos, vamos a encontrar una conexión ferroviaria pendiente que el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a ejecutar, porque son ya más de treinta los proyectos pendientes", según ha puesto de relieve. Entre ellos, se ha referido al tren litoral del Eje Mediterráneo andaluz hasta Algeciras (Cádiz), "una de las zonas más dinámicas y pujantes de España", el 'bypass' de Almodóvar del Río (Córdoba), y la electrificación del tramo Bobadilla-Ronda del Corredor de Mercancías hasta Algeciras, entre otros. Son infraestructuras que "en algunos casos suman dos décadas en el cajón, y que el Gobierno tampoco ha incluido en su planificación para los próximos diez años", según ha criticado el vicesecretario de Organización del PP-A, que ha señalado que "sólo tres de los 47 proyectos incluidos están en Andalucía, siendo la comunidad más extensa y en la que viven el 18% de los españoles", mientras los ejes del cantábrico y del levante --Cataluña y Valencia-- acaparan 13 y 12 de esos proyectos, respectivamente. Además, ha advertido de que "las infraestructuras que no estén en esa planificación del Ministerio no entrarán tampoco en la planificación europea y, por lo tanto, tampoco contarán con una financiación a corto y medio plazo". "EL GOBIERNO MARGINA A ANDALUCÍA" Alejandro Romero ha hecho hincapié en que todo esto son "datos y hechos que demuestran que el Gobierno de Sánchez margina a Andalucía y condena a la comunidad más poblada de España a seguir perdiendo oportunidades de futuro por culpa de un mapa ferroviario con graves déficits que dificultan las inversiones, el transporte de mercancías y el desplazamiento de viajeros". Además, ha reclamado al ministro de Transportes que "deje de intentar engañarnos haciéndonos creer que va a mejorar la red ferroviaria trayendo a Andalucía los trenes que sobran o desechan por viejos en otras comunidades". Así las cosas, Romero afirma que "es de justicia que Andalucía cuente de una vez con unas conexiones ferroviarias dignas y adecuadas, que permitan conectar nuestra comunidad de oriente a occidente, y que nos conecte también con Portugal". "No es de recibo que seamos la única comunidad que nos está comunicada por tren con el país vecino", ha añadido Alejandro Romero, quien ha advertido de que "desde el PP de Andalucía vamos a seguir dando la batalla contra este desprecio permanente de Sánchez y sus ministros a los andaluces". En esa línea, ha aseverado que "no nos vamos a callar ni vamos a quedarnos quietos ante el bloqueo reiterado del Gobierno de Sánchez, mientras vemos cómo favorecen a otras comunidades que están o han estado gobernadas hasta hace muy poco por su partido, o bien las gobiernan los partidos independentistas cuyo apoyo es vital para que Sánchez siga en el poder", ha abundado. Alejandro Romero ha insistido en pedir a Juan Espadas que "se ponga a trabajar por los andaluces y le pida a Sánchez que deje de marginar a Andalucía, y que ejecute las infraestructuras olvidadas durante años". Asimismo, el representante del PP-A ha pedido al líder del PSOE-A que exija a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "un modelo de financiación justo para Andalucía, tal y como ella misma clamaba cuando era consejera". Romero ha concluido reafirmando el "compromiso" del PP de Andalucía para "seguir tendiendo la mano para dialogar y buscar los consensos en beneficio de todos los andaluces". "Ésa es la utilidad de la 'vía andaluza', de esa otra forma de gobernar que el Gobierno del PP y de Juanma Moreno puso en marcha hace cinco años, y que está demostrando que, cuando ponemos los intereses de los ciudadanos en el centro de nuestras decisiones, es cuando avanzamos, ofreciéndole a los andaluces un futuro cada vez mejor en su tierra", ha manifestado Alejandro Romero para finalizar.