Posy Simmonds: 'Satrapi, Altarriba, Sacco, Sattouf...¿quién duda que no son alta cultura?'

Barcelona, 4 may (EFE).- La británica Posy Simmonds es dueña de una fórmula difícil de definir: ¿literacómic? ¿comicatura?, un híbrido perfecto que combina viñetas y textos, más o menos largos, con el que reactualiza (hace suyos) clásicos de Flaubert o Dickens, y en los que disecciona con quirúrgica ironía, las miserias de la clase media y el mundo literario.

Simmonds es una de las invitadas en Comic Barcelona, que se celebra estos días, y a pesar de un problema que le obligó a estar cuatro horas en el aeropuerto a su llegada, a sus casi ochenta años (Berkshire, 1945) se muestra jovial cuando se le pide que explique, por enésima vez, cuál es su estilo, gestado en las colaboraciones en entregas, algunas diarias, para The Guardian, entre otras cabeceras.

"Nunca me di cuenta de que era un formato propio cuando aparecían como serie en el diario, pero cuando se publicaron como libro y se tradujeron al francés, recuerdo que allí me decían '¿pero, esto qué es? ¡Hay demasiado texto! Realmente, es algo distinto, difícil de definir. Art Spiegelman ('Maus') dice que son cómics que necesitan un punto de libro", bromea la dibujante en una entrevista con EFE.

'Gemma Bovery', inspirada en 'Madame Bovary', 'Cassandra Drake" que se nutre del Mr Scrooge del 'Cuento de navidad' o 'Tamara Drewe' que toma como fuente 'Lejos del mundanal ruido', de Thomas Hardy -publicados en España por Salamandra Graphics- son ejemplos de este género, algo folletinesco, con el que practica la sátira, marca de la casa, y donde las clases acomodadas del mundo rural, una de sus fijaciones, no salen muy bien paradas.

"El texto me permite que avance la historia y evito dibujar lo que no me gusta dibujar, pero he de ser más concisa", comenta la autora acerca de una combinación que le permite jugar con lo mejor de ambos mundos y que practica con una dosis perfecta de humor y mala leche que ha atraído al cine (tanto 'Tamara Drewe' como 'Gemma Bovery' han tenido sus respectivas adaptaciones).

La misma carga de ironía con la que sacude al ego de escritores en 'El mundillo literario', su último libro publicado en España, un recopilatorio de lo que ocurre entre bambalinas del sector editorial, y en el que nadie se queda sin su ración de sarcasmo.

"Ser escritor no es bajar a la mina, pero sigue siendo algo difícil. No hay que olvidar que llevan una vida muy solitaria, llenas de dudas sobre lo que hacen. Los pobres tienen sus inseguridades...", comenta, sin dejar entrever si habla en serio o no.

Simmonds, con una exitosa carrera también en los libros para niños ('Fred' tuvo su versión animada), es una institución en su país -y miembro de la Orden del Imperio Británico- gracias a ese estilo propio que le exige inteligencia y agilidad y que la llevó a ganar el pasado enero, el Gran Premio del Salón de Angouleme, el de mayor prestigio en este sector tradicionalmente muy masculino.

De hecho, cree que el haberse formado profesionalmente en los periódicos, donde la presencia de ilustradoras era más habitual, le ha evitado toparse con ciertos tics y comentarios machistas en el día a día laboral.

"Creo que me fue más fácil como mujer trabajar allí de lo que hubiera sido empezar directamente en los cómics", comenta la creadora, que reconoce que, a pesar de su maestría en ambas facetas, se siente más cómoda con el dibujo.

"Escribir me resulta más difícil, acostumbrada a hacer bocadillos para las viñetas. Cuando escribo, hablo en voz alta con los acentos que pongo a mis personajes, y claro, mi familia me mira", desvela divertida mientras imita con la voz un acento francés.

Al enterarse de que acaban de conceder a Marjane Satrapi el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y que se trata de un galardón de prestigio en España, la autora inglesa no duda en elogiar el trabajo de la dibujante y activista franco iraní.

"Tiene una forma extraordinaria de contar la historia de Irán y de sus mujeres, una visión personal", señala Simmonds sobre la creadora de 'Persépolis'.

Asimismo, ve en este premio un reconocimiento al cómic como medio y afirma no entender a aquellas voces que dudan de sus capacidades expresivas y de que pueda ser considerado cultura con mayúsculas.

"Me sorprende que haya gente que lo ponga en duda. Porque los trabajos de Satrapi, de Antonio Altarriba, de Joe Sacco, o los de Sattouf sobre Siria ¿no son obras importantes? Los cómics y las novelas gráficas son una herramienta democrática y sencilla que pueden funcionar como testigos documentales y si lo hacen entreteniendo son aún más eficaces", argumenta.

Hay otros aspectos de la vida diaria actual con los que tampoco se muestra muy de acuerdo.

Los chismorreos, típicos en las sociedades rurales o de los entornos culturales que tanto le gustan describir a Simmonds, son la debilidad de muchos de sus personajes, pero ella huye de los que, sin duda, son unos de sus principales agentes, las tóxicas redes sociales.

"No tengo tiempo para ellas. Soy bastante vieja, no quiero pasarme el día mirando pantallas y además son una distracción. Estar todo el día mirándose el ombligo... ¿para qué?", se pregunta y alerta la veterana autora inglesa, a quien esta dieta vital y desenchufada parece haberle funcionado a la perfección. EFE

