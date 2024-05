Miret: No estamos contentos con el resultado pero hemos sido más regulares

València, 4 may (EFE).- El entrenador del Joventut, Daniel Miret, dijo que no está contento por haber perdido este sábado en la pista del Valencia Basket pero valoró que su equipo evitara los altibajos de los últimos partidos.

"No estamos contentos con el resultado pero hemos sido capaces durante muchos minutos de atacar con concentración y pasarnos el balón ante un equipo que ocupa muy bien espacios y que físicamente es impresionante, uno de los mejores de la acb y la Euroliga en centímetros cúbicos", explicó en la sala de prensa.

"Hemos estado mejor en mantener la regularidad, en evitar los altibajos. La diferencia ha estado en el porcentaje de dos puntos (del Valencia), que no hemos sido capaces de bajar, y en algunas buenas defensas colectivas suyas que nos han impedido llegar con opciones al último minuto", resumió.

El técnico se mostró preocupado por el hecho de que Pau Ribas no pudiera acabar el partido. "Es en el pie, no sé si es grave. Pau es muy duro y puede jugar con dolor, tiene el umbral muy alto, así que me preocupa que no haya podio acabar el partido", admitió.

Miret admitió que fue "especial" enfrentarse a un equipo dirigido por Xavi Albert, al que le une una gran amistad y se mostró encantado porque ambos dirijan ahora "dos grandes clubes" y lo hagan "con el camino y la amistad", que comparten.

"Espero que haya una próxima, que sea especial igual y el resultado sea diferente. Con Xavi no soy objetivo pero creo que tiene un valor incalculable que un entrenador formado aquí dirija al equipo. La identidad que puede darle al proyecto y está muy preparado", aseguró. EFE

