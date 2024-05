Mazón, sobre el informe de Naciones Unidas por las leyes de concordia: "Parece que ni es una resolución ni es de la ONU"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el informe de tres relatores de Naciones Unidas sobre las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en diferentes autonomías en las que gobiernan, entre ellas la valenciana, "parece que ni es una resolución ni es de la ONU", al tiempo que ha sostenido que el Consell "no ha recibido absolutamente nada" por parte del organismo internacional sobre esta cuestión. "No conozco ninguna resolución", ha asegurado Mazón, en declaraciones a los medios este sábado en Castelló de la Plana, donde participa en los actos del Centenario de la Coronación de la Mare de Déu del Lledó. "No hemos recibido nada de la ONU, absolutamente nada", ha insistido, al tiempo que ha reclamado que "se nos aclare este patín a qué obedece", en referencia al citado informe. En cualquier caso, el jefe del Consell ha realizado un alegato "en favor de la concordia y del reconocimiento de los derechos de todas las víctimas", que ha reivindicado que "también merecen un respeto". Así, ha insistido en mostrar su respaldo a "todas las víctimas, a las ya reconocidas y a las que también queremos reconocer" con esta ley de concordia. Para ello, ha apostado por "consolidar sus derechos y su dignidad", así como una concordia "de todos, para todos y por todos, y en eso estamos". Frente a ello, ha cargado contra "los deseos de la España de --Pedro-- Sánchez", a quien ha acusado de pretender que "solo hablemos de Franco y nada más". "Esto no es la concordia", ha defendido. Preguntado por el anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la previsible convocatoria para la próxima semana de la Comisión Bilateral con Aragón tras el informe de la ONU, y por la posibilidad de que pudiera llegarse a este extremo también en la Comunitat, Mazón ha considerado que esta decisión corresponde a "una estrategia del Gobierno de España". Por esto mismo, ha argumentado que tendrá que ser el Ejecutivo central "quien nos diga hasta dónde quiere llegar en la España del 2024 hablando de cosas que no corresponden". "Yo lo que estoy es por la concordia, otros me dan la sensación que están por otras cosas", ha enfatizado. "Nosotros estamos por la concordia, hemos estado siempre por el reconocimiento de las víctimas que todas se merecen", ha defendido el jefe del Consell, que se ha mostrado "muy orgulloso de haber iniciado personalmente" con su propia firma un total de 422 exhumaciones en la Comunitat desde que ostenta el cargo de 'president', unas intervenciones que ha recalcado que son "necesarias y justas". "Lo voy a seguir haciendo", ha garantizado.