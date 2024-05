Jagoba Arrasate: “No se puede repetir lo que vimos el otro día”

Pamplona, 04 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha avisado de que lo visto la semana pasada en Granada “no se puede repetir”, en referencia la nefasta mala segunda parte que precipitó el 3-0 final.

En rueda de prensa Arrasate ha reflexionado sobre el momento del equipo: “Fue muy evidente. Ya la sensación era esa y, cuando lo ves en el vídeo, pues reafirmas. Contra el Valencia estuvimos bien, en Vallecas el segundo tiempo no es bueno y en Granada todo cae por su propio peso. El segundo tiempo del equipo no se puede repetir, eso no es Osasuna. Tenemos que poner remedio a eso”.

“Nos duele. A nadie le gusta vivir eso y tenemos que poner remedio, entrenar, analizar, reaccionar y mañana es la primera oportunidad ante un equipo que tiene talento, que juega competición europea para el año que viene…”, ha continuado.

Sobre la falta de estímulos en este final de Liga, Arrasate piensa que “lo primero es el mismo jugador, que no lo pasa bien en el segundo tiempo del otro día. Cuando te llegan por los lados, cuando corres para atrás y cuando Sergio ha sido el mejor, al final ellos sufren. Es importante terminar bien para no acarrear esa tendencia el año que viene”.

“Tienen alguna baja. Está jugando Ayoze, que es un grandísimo jugador, muy diferente a Abde. Ha hecho buenos partidos en El Sadar (Abde), mañana esperemos que no esté fino”, ha dicho sobre su exjugador.

Sobre la situación que atraviesan los rojillos ha puntualizado: “Veo a la gente con ánimo de reaccionar. Estoy pensando en que quedan cinco partidos y que tenemos que dar otra imagen, sacar más puntos y todo eso”.

Se ha mostrado crítico y esperanzado con las cinco jornadas que restan, ya que “lo del otro día es una mancha muy gorda y me preocupa. Quiero pensar que quedan cinco partidos para terminar con mejores sensaciones. No porque yo no vaya a continuar, sino por el equipo, un poco por todo. Nosotros y la afición no nos merecemos, se merece que demos nuestro máxima con nuestras limitaciones”. EFE

