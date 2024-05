El PSdeG urge a la Xunta "comenzar ya" con los trabajos de prevención de incendios a un mes de acabar el plazo

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta, ha urgido a la Xunta "comenzar ya" con los trabajos de prevención de incendios que "tenían que estar finalizados" antes de junio. Así, la socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de "incumplir con la obligación" de presentar públicamente en plazo el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de este año, "poniendo en riesgo" el monte gallego. Por ello, Dacosta presentará una pregunta oral en la Comisión de Agricultura que se celebrará el próximo martes en el Parlamento de Galicia para exigirle al director xeral de Montes que entregue la documentación que la Xunta "anunció a través de nota de prensa", pero que "todavía no se hizo pública". Además, ha advertido de que antes de la aprobación del Pladiga, este "tiene que ser presentado" antes en el Consello Forestal, pero el órgano "todavía no fue convocado". Carmen Rodríguez ha explicado que de la aprobación de este documento depende de que el gobierno gallego "de la orden de empezar" con los trabajos de prevención de incendios. "Estos trabajos, que deben hacerse antes de junio, todavía no se realizaron, con lo que la Xunta vuelve a incumplir los plazos previstos mientras los montes gallegos se cargan de biomasa", ha criticado. En este sentido, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "cumpla con su obligación", ya que los incendios forestales en la actualidad "no entienden de estación", por lo que tiene "poca lógica" que esperen a empezar con los trabajos cuando "ya pasó medio año de sucesos" y la prevención "ya debería de estar realizada". Las consecuencias de "dejadez de la Xunta", ha continuado la socialista, es que cada año "se repitan los fallos" que afectan a la aplicación del plan de prevención, mientras que "la única preocupación" es la de "maquillar la realidad y engañar a la ciudadanía". De esta forma, ha explicado que el operativo de extinción de incendios que anuncia la Xunta integrado por 7.000 personas, en realidad "no están a disposición" o "son vacantes", con lo cual el dispositivo es de "menos de la mitad, ni siquiera 3.000 personas".