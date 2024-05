Cerdán (PSOE) censura la "guerra sucia" de la derecha y llama a un debate en torno a la "regeneración democrática"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado a la derecha de una "guerra sucia" mediante una "persecución" y "señalamiento personal" con el objetivo de "derrocar al Gobierno" y ha apelado a un "debate profundo" en torno a la "regeneración democrática". Así lo ha reivindicado durante su intervención en el Comité Regional del Partido Socialista de Navarra, que se ha celebrado este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona con presencia de la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, así como la ministra Elma Saiz. Cerdán ha lamentado el ambiente "irrespirable, sobre todo en Madrid", donde ha tenido que volver a llevar escolta, debido al "clima tóxico y guerra sucia a la que se han dedicado desde que llegamos al gobierno" PP y Vox porque "no respetan las urnas". "Tenemos la peor oposición de la historia de este país, lo que sucede en esta legislatura no tiene nada que ver con lo que le sucedió a otros presidentes del PSOE", ha censurado. Ha lamentado la "persecución" y el "señalamiento personal" que ha "sobrepasado los límites". "No es una polarización, hay un culpable que es la derecha de este país" con una "guerra total contra nosotros", ha afirmado el socialista, recordando proclamas como 'Que te vote Txapote', "manifestaciones violentas", "agresiones", "un muñeco -de Sánchez- colgado que estaban apaleando" o a la presidenta de la Comunidad de Madrid llamando 'hijo de puta" al presidente del Gobierno para después "hacer camisetas y pins con la gracieta del 'Me gusta la fruta'". "Hay que decir basta", ha reivindicado. Santos Cerdán ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya negado en una entrevista que "haya insultado" a Sánchez y ha recordado que le llamó "déspota, caudillista, ególatra, felón, sectario o corrupto". "Lo peor es que trasladan ese odio a la vida pública y hay gente que se lo compra y nos traslada ese odio a nosotros cuando nos ven", ha lamentado. Todo como consecuencia de "una estrategia de desinformación perfectamente orquestada dirigidas a la destrucción personal con el objetivo de hacer caer a un Gobierno a cualquier precio", ha rechazado. El secretario de Organización del PSOE ha advertido del "ciclo del bulo, con mentiras teledirigidas que llegan a algún medio de comunicación o página web a sueldo, amplificados con total impunidad, que terminan en tertulias y, en ocasiones, en sede parlamentaria" o "judicializado". Al respecto, ha recordado la "policía patriótica, informes y pruebas falsas, dando lugar a causas que luego quedan en nada" de mano de "organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias o Hazte Oír". También se ha referido a los audios de Villarejo en los que afirmaba que "controlan" Manos Limpias y se hablaba de "matar" a Pedro Sánchez. "Todo pasaba por M.Rajoy y son los modos que tiene Feióo y el PP", ha asegurado. El socialista ha criticado, también, las "leyes antimemoria" de PP y Vox que "igualan víctimas con verdugos, dictadura con democracia". "El retroceso de esta coalición reaccionarias es real, incluso vulnerando los derechos humanos", ha advertido Cerdán, que ha insistido en que "no podemos esperar más, hay que abrir un debate colectivo" en torno a la "regeneración democrática". "Hay que poner pie en pared", ha defendido. Ha llamado la atención ante un "modus operandi perfectamente organizado que genera desafección ciudadana y pervierte la democracia". "Cuando la discrepancia abandona el debate y pasa al fango perdemos todos, pretenden derrocar a un Gobierno con guerra sucia", ha reprochado. "La política no puede convertirse en una picadora de carne humana, que es a lo que se han dedicado la derecha política, mediática y económica desde que volvimos al Gobierno", ha resaltado. Santos Cerdán ha destacado que Pedro Sánchez "ha dicho basta a esa máquina del fango" y ha llamado a un "debate profundo y sereno" que tiene que ver con "la desinformación, el secuestro del CGPJ y el uso de la justicia para eliminar al adversario político". También con una "política limpia y fortalecer la democracia". "Es un trabajo que hay que empezar, no parar y durará mucho tiempo" y que necesita de "toda la ciudadanía", ha remarcado. Asimismo, ha destacado que es "el momento del rearme, hacer fuerte al partido" porque "sin un partido fuerte, saldremos del Gobierno".