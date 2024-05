Aragonès: "Junts solo compra la unidad cuando ellos creen que la pueden liderar"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha afirmado que "Junts solo compra la unidad cuando ellos creen que la pueden liderar" pero le ha advertido de que el independentismo siempre será de liderazgos compartidos porque es transversal. Los movimientos transversales "no se pueden reducir ni a un solo proyecto ni a una sola persona", ha avisado en una entrevista del 'Ara' recogida este sábado por Europa Press. Sobre si preferiría a Junts o PSC para formar gobierno, ha dicho que uno sus tres objetivos de la próxima legislatura es conseguir un acuerdo para una solución democrática: "Mi propuesta es el referéndum concretada en el marco del acuerdo de claridad, pero dispuestos a hablar". Las otras son la financiación singular y reforzar el estado del bienestar y de la lengua catalana: "Quien esté de acuerdo en avanzar este camino será a quien iré a buscar para que me apoye para mi candidatura". Ha advertido de que, si el PSC presidiera la Generalitat, "ni defendería el traspaso de Rodalies ni defendería una solución democrática al conflicto", y, en cuanto a Junts, ha dicho que sólo tiene un proyecto que considera personalista en torno al candidato, Carles Puigdemont. "MI MANOS LIMPIAS SE LLAMA CNI" Sobre el período de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que fue una maniobra electoralista: "Mi Manos Limpias se llama CNI. Y los Feijóo y Abascal que tanto denuncia Pedro Sánchez, en mi caso se llama Margarita Robles". "Cuando descubro que el CNI me espía, no me cojo 5 días de reflexión. Si tengo que tomar una decisión, la tomo y la comunico", ha añadido. RECURSO SOBRE PEGASUS En cuanto a que Fiscalía ha pedido archivar la causa contra la exdirectora del CNI Paz Esteban por el caso Pegasus, ha dicho que recurrirán: "Iremos hasta el final". Se ha referido a que uno de los argumentos de la Fiscalía es que todo empezó en la época en que Esteban no era directora del CNI: "Había otro director, Félix Sanz Roldán. Quizás hará falta que evalúen si hay que imputarlo". FUSIÓN BBVA-SABADELL También se ha hablado de la posible fusión BBVA-Banco Sabadell: al preguntársele si el Sabadell desaparecerá como le pasó a Caixa Catalunya al integrarse en BBVA, ha respondido: "A pesar de que en un determinado momento se puedan dar garantías de que no será así, las fusiones se desvanecen en el tiempo". Ha reiterado que a Cataluña le convienen más entidades financieras y no menos, y ha constatado dos preocupaciones: no perder la sede operativa del Sabadell, que sigue en Cataluña pese a tener la sede social en Alicante; y el riesgo de concentración, porque "el 80% del mercado bancario en Cataluña se repartiría entre dos entidades". "No es un escenario bueno para la competitividad del país que una sola entidad acumule el 40%", y las fusiones implican pérdida de empleos, ha añadido. No ha querido explicitar si ha hablado con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, aunque ha dicho: "Evidentemente, como presidente mi trabajo es estar al caso y trasladar cuál es mi visión".