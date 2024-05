Aragonès augura "10 años de decadencia" si ERC deja de gobernar en Cataluña

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha asegurado que "vendrán 10 años de decadencia" si ERC no vuelve a gobernar en Cataluña, y ha pedido el voto para evitar nuevos recortes o que se gobierne desde la Moncloa. Así lo ha dicho este sábado en el acto central de campaña en Pineda de Mar (Barcelona), su localidad natal, desde donde ha reprochado a Junts y PSC ser partidos que persiguen "proyectos del pasado". El presidente ha marcado tres objetivos para la próxima legislatura, en caso que repita al frente de la Generalitat: un referéndum con reconocimiento internacional, una financiación "singular y justa" para Cataluña, y reforzar el estado de bienestar y la lengua catalana. Aragonès ha subrayado que, durante la última legislatura, el ejecutivo de ERC ha conseguido revertir los recortes impulsados por gobiernos pasados desde hace más de una década, y ha dicho que el incremento de recursos se materializa en mejoras concretas en los servicios públicos que llegan a la gente. REIVINDICA ORÍGENES DIVERSOS Ha defendido que el proyecto de ERC se dirige a los ocho millones de personas que viven en Cataluña, independientemente de su origen, y ha recordado que muchos catalanes tienen sus raíces en otras partes de España y, más recientemente, en Latinoamérica y África. "Un proyecto de libertad nacional es incompleto si no es de igualdad de oportunidades y de libertad para todos", ha asegurado Aragonès, que ha reiterado que la independencia y la justicia social son dos caras de la misma moneda. VILAGRÀ: PSC BUSCA "VOTOS HUÉRFANOS" DE CS La vicepresidenta de la Generalitat y número 2 por Barcelona, Laura Vilagrà, ha acusado al PSC de querer atraer los "votos huérfanos" de Cs durante la campaña, adoptando el lenguaje y las propuestas de Cs. "Ningún voto catalanista al PSC, ningún voto de izquierdas al PSC", ha reclamado Vilagrà, que ha criticado a los socialistas por querer impulsar el trilingüismo en la escuela y grandes infraestructuras que, dice, supondrán cicatrices irreversibles en el territorio. Vilagrà ha reprochado a Junts ser una mariposa que va de flor en flor, y por "vender humo" y decir una cosa para después hacer otra. JUNQUERAS: MÁS COMPETENCIAS El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado las cifras macroeconómicas de Cataluña en los últimos meses, con datos positivos en exportaciones, inversión extranjera y empleo (también femenino), y ha advertido de que, además, en Catalunya faltan recursos para acometer mejoras sociales. "No puede ser que nos falten herramientas y competencias para ayudar a nuestra gente", y ha añadido que otros partidos piensan en una Cataluña del pasado, de cuando había seis millones de catalanes, porque añoran, asegura, los privilegios que tenían. Asimismo, ha remarcado que en Cataluña continúa habiendo 440.000 menores en situación de exclusión social y familias con ingresos "no muy grandes, o incluso con ingresos medios, que tienen dificultades para llegar a fin de mes, en parte por la cuantía que deben destinar a pagar el alquiler.