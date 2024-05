Albiach: Illa se parece a un empresario de una cementera y no a un líder socialdemócrata

Barcelona, 4 may (EFE).- La cabeza de lista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha advertido este sábado que el candidato del PSC, Salvador Illa, "se parece más a un empresario de una cementera que no a un líder socialdemócrata", y "se parece más a Emiliano García Page (presidente de Castilla la Mancha), que no a la ministra Teresa Ribera".

En la tradicional paella popular que los comunes organizan en cada campaña electoral en el Parc Nou del Prat de Llobregat (Barcelona) ante unas 400 personas, Albiach ha afirmado que ve a Illa "un poco mareado con los pactos" postelectorales.

Esta desorientación de Illa, ha explicado, se ha visto al indicar que "si fuese por él tendríamos a este gobierno transversal del que habla, y que en realidad es un eufemismo para tener un gobierno sociovergente (PSC-Junts)".

Ha advertido, en este sentido, que Illa "se parece mas al empresario de una cementera de los años cuarenta que a un líder socialdemócrata", por su apuesta por los macroproyectos como el Cuarto Cinturón, el complejo de ocio Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Albiach ha hecho otra comparación al respecto, y en este caso centrada dentro del PSOE: "Illa se parece más al presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, que a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera".

En su opinión, el candidato del PSC "ha perdido el pulso del momento" en el que estamos, con una emergencia climática y una situación de sequía, y más cuando por ejemplo, "la patronal de turismo ya ha dicho que se ha tocado techo".

"Es por esto que nosotros nos hemos plantado, porque queremos unas infraestructuras pensadas para la gente que vivimos aquí y no para los turistas", ha indicado Jéssica Albiach.

La candidata de los Comunes Sumar a la presidencia de la Generalitat ha subrayado de nuevo que estas elecciones "no van de las aventuras y desventuras de tres señores que se creen que estamos a los años 90, no van de Illa, Pere Aragonès (ERC) o Carles Puigdemont (Junts), y tampoco de Pedro Sánchez (PSOE), sino que van de los ciudadanos de Cataluña y de sus necesidades".

En el mismo acto, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado: "Los comunes somos claros en lo que ofrecemos y decimos, no jugamos a la ruleta rusa con los gobiernos de izquierdas, ni con la ambivalencia con la que juega el PSC, porque las mayorías transversales que preconiza significa que se abre a pactar con la derecha, y nuestros votos no servirán para esto".

"Abrir la puerta a Junts es abrir la puerta a las políticas neoliberales", ha advertido el ministro de Cultura antes de apuntar que los comunes y Sumar se toman "muy en serio" la emergencia climática, ya que contra ella "no sirve de nada querer el desarrollismo de los años 90".

La exalcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha querido dejar claro que cuando Aena defendía la ampliación del aeropuerto "tanto el PSC como ERC y Junts estaban calladitos y asintiendo, y los únicos que dijimos que no fuimos los alcaldes de El Prat y de Barcelona".

"Hemos perdido la cuenta de las querellas archivadas que han presentado contra nosotros, pero no nos han temblado las piernas, porque hay que seguir luchando, por mucho que intenten intimidarnos", ha afirmado Colau. EFE

