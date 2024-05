Albert: "Le doy mucha importancia a bajar al barro para ganar"

València, 4 may (EFE).- El entrenador de Valencia Basket, Xavi Albert, reconoció que su equipo no logró tener fluidez este sábado ante el Joventut pero se mostró satisfecho por el trabajo que realizaron sus jugadores y por haber sabido "bajar al barro" para sacar el triunfo.

"Ha sido un partido en el que no hemos conseguido soltura en el juego pero son partidos que hay que saber sacar. Tiene mérito el Joventut por cómo nos lo han planteado y mérito nuestros jugadores porque en los días en los que no tienes fluidez hay que saber bajar a tierra y sacar partidos aunque sea sin brillo", explicó.

"Le doy mucha importancia al estilo y a la intención. Le doy mérito a la intención, a las posesiones rápidas, a hacer 83 puntos en un día que no estás acertado, al intento de los jugadores de tratar de plasmar en la pista lo que estamos trabajando. No me voy contento y es de esos partidos en los que tienes ganas de que llegue ya el próximo entrenamiento pero le doy mucha importancia a saber competir y a bajar al barro para acabar de ganar el partido", añadió en la rueda de prensa.

El entrenador valenciano destacó la clasificación que implica para el 'playoff' porque aunque dijo que es donde deben de estar se debe ganar en la pista y avanzó que ahora tratarán de "acabar en el mejor lugar posible" esta fase regular.

Albert agradeció que le preguntaran por el entrenador el Joventut Dani Miret porque confesó que pensaba "tirarle flores igual" y destacó la importancia que tiene para él.

Para mí, Dani es un referente, un amigo y un apoyo. Siempre ha estado ahí, es el consejero más cercano que tengo y lo quiero como compañero y como amigo. La primera vez que nos enfrentamos yo llevaba el mini del Ros y él era ayudante en el de la Penya. Puede que haga diecisiete años. Decir que le deseo lo mejor es quedarme corto. Sé que le ira bien, le quito la coletilla de joven, para mí es uno de los mejores de la acb", concluyó. EFE

nhp/sab