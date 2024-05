Yolanda Díaz ensalza la valentía de Urtasun al suprimir el galardón a la tauromaquia, que es "maltrato animal"

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha loado el "gran paso valiente y necesario" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suprimir el Premio Nacional a la Tauromaquia. "La mayoría social de España ya está en contra del maltrato animal. No premiarlo nos hace una sociedad más avanzada", ha manifestado a través de la red social 'X'. Varios cargos de Sumar han celebrado la medida como el caso del portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha reivindicado esta medida: "Una paguita menos al maltrato animal". La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha señalado a través de la red la retirada de este galarón es "un importante primer paso hacia una cultura sin sufrimiento, a la altura de una país que avanza como España". "No se puede premiar el maltrato animal", ha apostillado. La integrante de la ejecutiva de Sumar, Elizabeth Duval, ha subrayado que gracias al Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun acaban con la "costumbre de premiar desde las instituciones el sufrimiento y dejamos de galardonar el maltrato animal". La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha afirmado que los premios deben "reflejar el sentir y los valores de la sociedad actual, y la tauromaquia es cosa del pasado". "Ni fiesta ni arte, es tortura animal, y lo sabe lo inmensa mayoría. Sólo un 1,9% de la población asiste a actos taurinos", ha espetado la diputada del grupo plurinacional. El Premio Nacional de Tauromaquia se convocó por primera vez en 2013 y está dotado con 30.000 euros. Cultura ha tomado la decisión de suprimirlo, ya que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal. UN DIPUTADO INCIDE EN LAS CONTRADICCIONES DENTRO DEL PSOE El diputado de Sumar por parte de IU Nahuel González ha reaccionado también a la intención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de impulsar desde su autonomía unos premios a la tauromaquia en reacción a la decisión de Cultura. Así, ha disertado que ante cualquier avance en derechos, incluso los de los animales, siembre "hay resistencias" y no solo desde los partidos conservadores. "Dentro de nuestra coalición, existen líderes que desean mantener el statu quo y parar los avances. Mostrar estas contradicciones es beneficioso para la sociedad. La tauromaquia es pasado", ha zanjado.