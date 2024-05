Urtasun dice que es "difícil de entender" para los progresistas que Illa quiera pactar con Junts

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que ve al candidato del PSC en las elecciones catalanas, Salvador Illa, abierto a pactar con Junts, algo "difícil de entender" para los progresistas catalanes. En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha manifestado su incomprensión ante Illa, dado que abrir la puerta de la gobernabilidad a Junts en Cataluña es hacerlo a los que se oponen sistemáticamente a una "fiscalidad justa, a subir los impuestos a los que más tienen", al "pujolismo" y a los herederos de la antigua CiU. Aunque Illa ha afirmado que no pactará con Junts tras las elecciones, dado que ellos mismos se autoexcluyen, Urtasun ha manifestado que los votantes progresistas hoy "no saben si su voto va a ser utilizado para hacer un pacto con los neoliberales", en alusión a Junts. Ante ello, ha reivindicado que la papeleta a los 'comunes' comandados por Jéssica Albiach es la garantía de que el voto será empleado para forjar una mayoría de izquierdas, a los que quieren un Govern progresista, dado que tienen claro que Junts no puede volver al Ejecutivo autonómico. "Al señor Illa le decimos de manera muy clara que tiene que elegir: o gobernar con los neoliberales o gobernar con los 'comunes'".