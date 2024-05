Sumar exige explicaciones a Interior ante informaciones de otro caso de infiltración policial en colectivos sociales

Sumar ha reclamado al Ministerio de Interior explicaciones por las informaciones sobre la infiltración de agentes policiales en colectivos sociales y si cuadra en el mensaje de regeneración democrática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la continuidad de prácticas de "espionaje político". Así lo ha trasladado el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, en la red social 'X' y mediante una serie de preguntas parlamentarias que firma junto al portavoz en la Comisión de Interior y dirigente de IU, Enrique Santiago. Ambos se hacen eco de una información publicada por 'eldiario.es' sobre un "nuevo caso de infiltración" de la Policía para "espiar a dos colectivos sociales madrileños durante tres años" y que Interior "tampoco ha explicado el objetivo" de esta actuación. "No es creíble ningún llamado a la 'regeneración democrática' que no se aplique a todos, que no acabe con el espionaje político. Nosotros no vamos a hacer como si no hubiese pasado. Pediremos explicaciones", ha desgranado Errejón en redes sociales. Por tanto, mediante estas iniciativas Sumar pregunta al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la opinión que le merece esta infiltración policial y qué criterios fundamentan esta medida, así como si Interior piensa "poner fin a la persecución de estos colectivos sociales". "¿Considera el ministro Marlaska que el espionaje político deben seguir tras la reciente reflexión sobre regeneración democrática del presidente del Gobierno?", concluye Sumar en sus preguntas.