PP vasco denuncia la "coincidencia ideológica" de PSOE y EH Bildu en lo relativo a "democracia y libertad de prensa"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado la "coincidencia ideológica" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu en lo que respecta a "la democracia y la interpretación de la libertad de prensa". En rueda de prensa celebrada en Bilbao, tras la reunión ordinaria del comité de dirección, De Andrés ha dado también a conocer que será la secretaria general de la formación, Esther Martínez, quien dirija el comité de campaña de cara a los comicios europeos de junio en los que confían mantener "la vía de crecimiento sostenido" de los últimos comicios. En este sentido, De Andrés ha destacado que, "según todas las estimaciones", el Partido Popular será "primera fuerza en el conjunto de Europa y en España", y ha confiado en que Euskadi "contribuya a esa línea". Asimismo, y con motivo de la celebración este viernes del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el dirigente popular ha advertido de los "riesgos de involución en el ámbito democrático" que, a su juicio, se están produciendo en el Estado. Tras alertar de que el Gobierno central tiene mucha responsabilidad en las "debilidades" de la "calidad democrática" que se padecen, De Andrés ha censurado la aprobación de leyes de "dudosa constitucionalidad". También ha lamentado que rebajar el delito de malversación "devalúe la salud del sistema democrático" y deteriore la confianza ciudadana, así como la "ocupación de los poderes públicos", el uso "espurio" del CIS o la "politización" en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. FISCALÍA "La intromisión del poder político en la Fiscalía ya es un verdadero escándalo", ha expresado, al tiempo que ha criticado la gestión en RTVE y los "severos criterios de control político" que, a su juicio, aplica el PSOE sobre el ente. Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la "coincidencia ideológica" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu en lo que respecta a "la democracia y la interpretación de la libertad de prensa". De Andrés, que ha criticado las recientes palabras de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y de su coordinador general, Arnaldo Otegi, en las que apelaban a una "regeneración democrática", ha censurado así la "confluencia entre EH Bildu y Partido Socialista sobre la interpretación de la democracia". "EH Bildu no es un ejemplo de democracia ni de respeto a la libertad de expresión y prensa... Ha sido el mayor activo contra la libertad de expresión en España", ha indicado, al tiempo que ha recordado que la coalición no ha condenado los asesinatos y atentados de ETA contra periodistas. A su entender, esa supuesta "confluencia" entre los socialistas y la coalición soberanista indicaría que en el seno del PSOE "no hay nadie a quien le inquiete que Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez coincidan en esa interpretación de las soluciones". Por ello, y tras reiterar que es "inquietante" que haya una "coincidencia" en lo que es la libertad de expresión y prensa, ha apostado por que el PSOE "marque distancias muy alejadas de EH Bildu". "Alguien en el Partido Socialista debería decir algo, porque esa confluencia con EH Bildu es una debilidad del Gobierno Sánchez y un peligro para el conjunto de los españoles", ha finalizado.