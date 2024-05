Morant dice que la ONU "lo tiene claro" con las leyes de concordia de PP y Vox: "Son un atentado a los derechos humanos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha valorado que la ONU "lo tiene claro" con las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en varias autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, unas normas que, a su juicio, son un "atentado a los derechos humanos" y que "no buscan la concordia, sino justo lo contrario, blanquear el franquismo" y "abandonar a las víctimas". Frente a ello, ha garantizado que el Gobierno de España "plantará cara" a estas normas que suponen un "retroceso de los derechos". "Estas leyes suponen una vulneración clara de los derechos humanos, un menosprecio a las víctimas de la violencia que se sufrió durante la dictadura y una vulneración de los tratados internacionales respecto a los derechos humanos que tiene firmados nuestro país", ha expresado en declaraciones a los medios antes de visitar la Fira del Llibre de València. De esta manera ha valorado Morant el informe de la ONU que insta al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha subrayado que, con este informe "contundente y rotundo", la ONU "lo tiene claro": "Estas leyes suponen una vulneración clara de los derechos humanos, un menosprecio a las víctimas y violación de los tratados internacionales de los derechos humanos" que tiene firmados España. De hecho, ha incidido en que la Organización de las Naciones Unidas "advierte a España y al Gobierno que tenemos que poner freno a estas leyes" porque, a juicio de la ministra, "no buscan la concordia, sino justo lo contrario, blanquear el franquismo". En este sentido, ha censurado que los gobiernos del PP y Vox hayan "comprado el relato franquista" al intentar "igualar una etapa democrática con una de dictadura", a la vez que "dejan abandonadas de nuevo a las víctimas del franquismo" al "desdibujar el objetivo primordial de la ley de memoria democrática, que es la reparación de las víctimas de la dictadura y del franquismo en nuestro país". "NO QUEDA DISCUSIÓN POSIBLE" Por ello, ha señalado que estas leyes suponen "un atentado a los derechos humanos" que, además, "blanquean la dictadura franquista". Frente a ello, ha garantizado que el Gobierno de España "plantará cara" a todas estas leyes, algo que "también está diciendo la ONU", por lo que no queda "discusión posible". En este punto, Morant ha indicado que en la reunión que mantuvo este jueves con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le exigió, como secretaria general del PSPV-PSOE, la retirada de las cinco leyes impulsadas por el PP y Vox. "Suponen un retroceso de los derechos de los valencianos y valencianas, una contrarreforma que quieren aprobar de manera urgente sin los informes preceptivos de los distintos órganos consultivos que deberían pronunciarse", ha advertido. Además, ha denunciado que el propósito de estas leyes es "evitar el pronunciamiento de los distintos organismos" que, como la ONU, "les van a decir que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso --de la ley de concordia-- de las víctimas, y que vulneran los tratados internacionales sobre derechos humanos".