Montserrat (PP) promete no "dejar pasar a Puigdemont en Europa"

La eurodiputada del PP, directora de campaña y cabeza de lista a las europeas, Dolors Montserrat, ha prometido este viernes no "dejar pasar a Puigdemont en Europa", tras el anuncio de este mismo viernes de su candidatura a los comicios del Parlamento Europeo el 9 de junio. "No vamos a dejar pasar a Puigdemont en Europa. Vamos a ser el freno del nacionalismo en Europa", ha declarado en un mitin del partido en Mataró (Barcelona) junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el candidato a las catalanas, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona y número 2, Manu Reyes, y el 11, Cristian Escribano. Asimismo, ha defendido que Catalunya vuelva a ser "el motor social y económico no solo de España, sino también de Europa". "Somos el voto que más duele a Sánchez y más molesta al independentismo", ha añadido.