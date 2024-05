Marcelino y sus 400 choques en Primera: A Luis Aragonés no voy a llegar, pero haremos más

Vila-real (Castellón), 3 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró muy satisfecho por poder cumplir este domingo en Balaídos sus primeros cuatrocientos partidos en Primera y, aunque dijo que no cree que supere los más de setecientos cincuenta de Luis Aragonés, sí que cree que aumentará su registro.

"Es una gran satisfacción. Digamos que un grupo de personas hemos empezado una historia, que ha sido muy bonita la mayoría de las veces. Es obvio que estamos muy satisfechos, porque desde el primer día hemos trabajado con la máxima ambición. Cuando empiezas, no puedes pensar que va a ser así, pero ahora lo es y a ver a cuántos llegamos. A Luis Aragonés no voy a llegar, pero más haremos", señaló el asturiano en una rueda de prensa en la que quiso compartir ese éxito con su equipo de trabajo.

El entrenador dijo que se queda con haber disfrutado mucho más que sufrido porque los malos momentos han sido "puntuales".

"Siempre he hecho esto con pasión y con ilusiones, y entonces disfrutas de ello. Ahora tengo treinta años más que cuando empecé, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Solo puedo agradecer al fútbol y a quien me haya ayudado a elegir mi profesión como entrenador, darle las gracias tremendamente, porque mi vida como entrenador ha sido muy satisfactoria. Solo puede dar las gracias a esas personas", apuntó

Pese a todo, cuando se le preguntó si prefiere ser entrenador que futbolista, que también lo fue, tuvo claro que elegía la segunda.

"Sin ninguna duda, elegiría futbolista. Primero, la edad, que te ayuda mucho. Eres optimista, ves lo cercano, lo bueno… Y en este mundo tampoco echas muchas horas a nivel físico, aunque sí a nivel mental. Aunque, paradójicamente, a mí me ha ido mejor como entrenador que como futbolista. Como entrenador tienes más soledad en la derrota y te lleva más tiempo, sufres más con cualquier adversidad porque tienes más edad, aunque como he dicho, por suerte he tenido muchos buenos momentos", concluyó. EFE

1010587

jmg/nhp/jpd