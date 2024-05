Maíllo dice que IU se debe dirigir desde la pluralidad y el respeto a las diferencias, "pero con un esfuerzo de acuerdo"

El candidato a la coordinación general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que IU se debe dirigir desde la pluralidad y el respeto a las diferencias, "pero con un esfuerzo de acuerdo". Así, ha defendido su modelo, que ha definido como "de periferias" y con el que pretende crear un espacio amable con la militancia política desde la amabilidad, el cariño, la fraternidad y la sororidad. En este sentido se ha pronunciado Maíllo este viernes en Málaga antes de participar en un acto junto a los coordinadores de IU en Andalucía, Toni Valero, y de IU Málaga, Toni Morillas. Maíllo ha defendido su candidatura a las primarias de IU como "muy plural" y "muy amplia", y que en su opinión representa a todo aquello a lo que más se parece IU; a la vez en que ha insistido en que tiene un proyecto de país. "Venimos para cambiar el marco del sentido común en la izquierda desde una promoción de una política limpia y creo que con cierta coherencia. Hay que desembarrar la hiperventilación que existe en Madrid. Somos una candidatura de periferias que quiere contribuir al cambio y desde luego con la propia naturaleza de IU que su propio nombre lo dice, el de construir unidad para transformar nuestra sociedad desde procesos y métodos democráticos", ha asegurado. El líder de izquierdas ha defendido que quiere transmitir su proyecto "con mucha reflexión, mucha fraternidad y solidaridad entre nosotros y la discrepancia resolverla siempre desde el respeto y desde la alegría". También ha asegurado que desde su candidatura a la coordinación general de IU va a "elaborar un esfuerzo de síntesis para llegar a acuerdos que nos cohesionen, y desde esos acuerdos que nos cohesionen establecer, como hemos hecho siempre, alianzas con todo aquello que se mueve en la construcción de un país mucho más decente, un país mucho más democrático y un país con muchos y más derechos". Al hilo de esto, Maíllo ha recordado el reciente periodo de reflexión adoptado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho que "nosotros podemos aportar la necesidad de desterrar toda esa política que es tóxica, que envenena y que no tiene nada que ver con lo que es nuestro país". "Podemos aportar el mejorar, el dejar de estresar más a la gente de lo que está estresada y en concentrarnos en algo que es fundamental para nosotros: Reivindicar más democracia es reivindicar más derechos sociales, es garantía del derecho a la vivienda, de mejora y subida de salarios, de reducción de jornada laboral, de limitación de los salarios escandalosos de los grandes empresarios y de las grandes compañías, y también supone una democratización de la justicia necesaria para poder construir desde la transparencia y procedimiento de un país que se dice democrático y que tiene que profundizar en él", ha afirmado. Preguntado por los periodistas por las declaraciones de Antonio Torrijos, número dos de la candidatura de Sira Rego, que le ha acusado de haber hecho desaparecer a IU del mapa político de Andalucía, Maíllo ha dicho que él no viene "para responder ni contrarreplicar a ningún compañero o compañera. Nuestro proyecto es un proyecto de liderazgo. Digamos que también en la forma en la que uno se dirige a la gente y quiere convencer para que lo apoyen, también está el mensaje de cómo vamos a dirigir esta organización". Y ha añadido que IU se tiene que dirigir "desde la pluralidad, desde el respeto a las diferencias, desde los matices, pero con un esfuerzo de acuerdo. Y como yo quiero demostrar eso también con los hechos, pues, evidentemente, yo voy a seguir defendiendo mi modelo". "Si salimos adelante encantados de servir a esta organización que se merece mucho y si consideran que puede salir otra candidatura, pues, nosotros vamos a ser leales, pero, desde luego, no a cualquier precio y menos al precio de entrar en ningún barro", ha añadido al respecto. Maíllo ha dicho que va a construir un mensaje que tiene por objetivo "crear un espacio amable en la militancia política que es muy dura, que tiene muchos sacrificios de mucha gente y que lo que tenemos que invitar es a que más gente venga y, por tanto, lo hagamos desde mucha amabilidad, mucho cariño, mucho afecto y mucha fraternidad y sororidad".