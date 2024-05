La C.Valenciana crea ayudas para asistencia a mayores en el cuidado de sus mascotas y santuarios de animales de granja

La Generalitat Valenciana ha anunciado que destinará 900.000 euros para entidades que apoyan la defensa de los animales de compañía y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas animales, y que creará nuevas líneas de ayudas, como una de 250.000 euros para conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del hábitat, así como otras para subvencionar programas de voluntariado de asistencia a personas mayores en el cuidado de sus mascotas o financiar santuarios de animales de granja y casas de acogida. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una rueda de prensa este viernes en la que ha ratificado el compromiso del Consell "por reforzar la protección animal, luchar contra el abandono animal y favorecer una mayor conservación de la biodiversidad de la Comunitat Valenciana". El acto ha contado con la presencia de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y el director general de Medio Natural y Animal, Raúl Mérida. El president ha puesto en valor la labor del Consell en la defensa de los animales con medidas como la creación de una Dirección General de Medio Natural y Animal con los objetivos de "situar a la Comunitat Valenciana a la vanguardia real del abandono 0 y abordar de forma integral la atención y el cuidado de los animales". En esta línea, el jefe del Consell ha destacado el trabajo conjunto con "las protectoras, las casas de acogida o los dueños para desarrollar estas medidas y ser referentes en la defensa de los animales". Para ello, Mazón ha señalado que "destinamos más recursos, más medios y más servicios para luchar por el abandono 0 en la Comunitat Valenciana". De este modo, ha manifestado que con estas medidas se "avanza en la profesionalización, la estabilización, la dignificación y la naturalización en el tratamiento de nuestros animales de compañía y ha puesto en valor "la labor social y terapéutica de los animales de compañía la cual va a tener una atención y reconocimiento por parte de la Generalitat". MAYOR DOTACIÓN ECONÓMICA Mazón ha explicado que la Generalitat aumenta las ayudas destinadas a entidades que apoyan la defensa de los animales de compañía y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas animales hasta los 900.000 euros. Por un lado, se establece una primera línea de ayudas económicas dotada con 650.000 euros frente a los 450.000 del ejercicio anterior destinada a las entidades de protección y defensa de los animales de compañía. Y, por otro lado, se crea una nueva línea con 250.000 euros para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del hábitat. PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES En concreto, respecto a la línea de las entidades de protección de los animales se facilitan los requisitos para tener acceso a las mismas, ya que no será necesario ser entidad colaboradora de la Conselleria. A través de esta línea, se apoyará la divulgación, educación y formación encaminadas a la protección y defensa de los animales, así como programas de recogida, acogida y gestión de cualquier animal perdido o abandonado por albergues de animales, incluido por primera vez, santuarios de animales de granja y casas de acogida. Asimismo, se financiarán la identificación, tratamientos veterinarios, alimentación y esterilización de animales abandonados con la finalidad de prevenir el abandono y promocionar su bienestar y adopción, incluyendo las vacunas y los tratamientos sanitarios, además de los gastos de recogida y desplazamientos, incluido el personal necesario para ello. Entre las novedades de esta línea, hay que señalar que se subvencionan programas de voluntariado para asistencia a personas mayores en el cuidado de sus animales, la asistencia a los animales de aquellas personas sin familias que se encuentren ingresadas en un hospital por enfermedad y no tengan familia que se hagan cargo de ellos, o se ayudarán a los animales de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Otra novedad para este ejercicio es la subvención de iniciativas de voluntariado para realizar terapias con animales para personas mayores en residencias o adultos y niños ingresadas en hospitales. Asimismo, se favorecerá la asistencia a animales de personas que fallecen y no tienen familia que se haga cargo del cuidado. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Por otro lado, la nueva línea dotada con 250.000 euros está destinada a asociaciones y fundaciones para la conservación de la biodiversidad y mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas animales, así como todas aquellas tareas que busquen una mejora de sus hábitats naturales. En esta línea se contemplan medidas de protección animal como la adecuación y construcción de accesos y rampas para evitar el ahogamiento de animales en balsas de agua o acciones que mitiguen o eviten la colisión de aves en estructuras acristaladas y similares. A través de estar orden, también se financiarán la colocación de nidales para aves y murciélagos o la realización de tareas y acciones de divulgación, educación y formación encaminadas a la conservación de la biodiversidad.