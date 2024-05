Illa (PSC) afirma que no pactará con Junts porque "ellos mismos se autoexcluyen"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha afirmado que no pactará con Junts+ tras las elecciones: "Es obvio. Ellos mismos se autoexcluyen, porque su lógica es la lógica de la década perdida y mi lógica es la de un Govern fuerte. Son lógicas incompatibles". "Ellos apuestan por el bloqueo. Puigdemont es bloqueo y es década perdida", ha dicho en la conferencia 'Unir y servir. Propustas para a la tercera gran transformación de Cataluña' organizada este viernes por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País. Illa ha sostenido que el 12M pueden haber dos sorpresas: la que le gustaría a él, que es una mayoría y la fuerza suficiente para poder gobernar, y la otra es "que el Vox catalán, (Sílvia) Orriols, entre en el Parlament y decante una parte del independentismo hacia una deriva preocupante". Preguntado por si se ve haciendo presidente a alguno de los candidatos independentistas, en referencia a Pere Aragonès (ERC) y a Carles Puigdemont (Junts+), ha afirmado que "francamente, no". Además, ha asegurado que no le pedirán desde Madrid investir a Aragonès o a Puigdemont, y ha concluido: "El Govern de la Generalitat se decidirá desde Cataluña".