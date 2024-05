Illa defiende un consorcio tributario y Rull le recuerda que los socialistas apoyan el concierto vasco

El candidato del PSC a las elecciones del 12M, Salvador Illa, ha defendido el desarrollo del Estatut y la creación de un consorcio tributario para mejorar la financiación catalana, mientras que el número 3 de la lista de Junts+, Josep Rull, le ha recordado que los socialistas apoyan el concierto en el País Vasco mientras que Catalunya soporta un déficit fiscal "demoldedor". En el debate organizado por RTVE este jueves, la financiación y las infraestructuras han enfrentado a los candidatos, pues el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha defendido su modelo de financiación singular y ha pedido diálogo para mejorar las infraestructuras. La candidata de los Comuns Sumar, Jessica Albiach, ha defendido una financiación justa y solidaria que, ha afirmado, viene pidiendo a Aragonès desde hace dos años, y ha acusado a Illa de "frivolizar con los turistas que tendrán que venir en patinete" si no se amplía el aeropuerto. La candidata cupaire, Laia Estrada, ha asegurado que no se podrán gestionar todos los impuestos hasta que Catalunya sea independiente y ha asegurado que se necesitan "más trenes, no más aeropuerto y la B40", tras expresar su preocupación por un hipotético pacto de Aragonès con Illa, al que ha tildado de portavoz de la patronal. El candidato del PP, Alejandro Fernández, cree necesaria una mejor financiación, "pero también saber gastar. ¿De que sirve si cuando hay dinero se paraliza todo?", se ha preguntado en referencia a la ampliación del aeropuerto y la B-40, así como a lo que ha calificado de cultura del 'no'. FISCALIDAD Por parte de Cs, Carlos Carrizosa, ha asegurado que los independentistas han condenado a la pobreza a los catalanes: "Se dice que España nos roba, pero han sido Junqueras y Puigdemont los que han robado", ha dicho, tras criticar que Catalunya esté a la cola en renovables y culpar a CUP y Comunes de la decadencia, textualmente, en infraestructuras. Para el candidato de Vox, Ignacio Garriga, los catalanes viven "un infierno fiscal" con 15 impuestos propios y el IRPF más alto de España, y ha acusado a Aragonès de despilfarrar en política feministas en lugar que en sanidad o viviendas sociales.