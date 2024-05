Gamarra justifica la llamada a la movilización del PP porque Sánchez busca "máximos poderes con mínimos controles"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha justificado la llamada a la movilización que ha realizado su partido porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca "máximos poderes con mínimos controles". A su entender, lo que quiere el presidente del Gobierno es una "sociedad quieta y callada". "Estamos trabajando en fijar esa fecha. Será una fecha que, en cuanto que podamos definirla, la comunicaremos a la sociedad española", ha declarado Gamarra al ser preguntada cuándo se producirá esa movilización en la calle que anunció Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha asegurado que a Sánchez "no le gusta la independencia del Poder Judicial" ni "los contrapoderes" ni "la prensa libre" ni "la oposición". "Y tampoco le gusta una sociedad que sea libre y se manifieste", ha dicho. En este sentido, ha dejado claro que no van a estar "quietos ni callados" sino que el PP llamará a la movilización para reivindicar "la democracia, la prensa libre, la independencia de los poderes, la pluralidad política y la libertad de los ciudadanos". Además, Gamarra ha acusado al PSOE de buscar la "crispación" para sacar rédito electoral ante las próximas citas con las urnas. "Con nosotros que no cuenten, estamos aquí para gobernar para todos", ha enfatizado. DESTACA EL "MAGNÍFICO" DISCURSO DE AYUSO La 'número dos' del PP ha acusado a Sánchez y al PSOE de querer "polarizar, dividir y crispar", tras poner de ejemplo al ministro Félix Bolaños, y al PSOE por utilizar el 2 de mayo para asegurar que Isabel Díaz Ayuso está sola cuando en realidad la presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad tiene una mayoría absoluta, "algo que anhela el Partido Socialista". Ante el hecho que ni Feijóo ni ella acudirán al acto institucional del Dos de Mayo por el Día de la Comunidad de Madrid que se celebró en la Puerta del Sol, Gamarra ha dicho que había miembros de la dirección nacional del PP allí y ha agregado que "entre tantas campañas también es difícil hacer que todo sea posible y poder descansar algún día". Tras asegurar que ese día los protagonistas deben ser "los homenajeados, no los políticos", ha destacado el "fantástico" y "magnífico" discurso de Ayuso dirigido a "la defensa de los valores" que "hoy son más necesarios que nunca". "La presidenta estuvo en su sitio y creo que fue muy clara, muy rotunda y además defendió, como siempre, los principios democráticos en los que cree y en los que militamos de una manera tan activa en el PP", ha añadido. En este sentido, ha indicado que "el discurso" de Ayuso "no habla de levantar muros entre unos madrileños y otros, habla al final de la convivencia y de una gran sociedad". "Esa es la grandísima diferencia", ha dicho, para agregar que "era un buen día para comparar la diferencia de la política del PP y la política del sanchismo". DENUNCIA POR LA "UTILIZACIÓN" DEL CIS Además, ha confirmado que hoy el PP presentará una denuncia ante la Junta Electoral Central por la "utilización por parte del Gobierno del CIS" y ha acusado a Sánchez de "colonizar y utilizar" instituciones del Estado como la Fiscalía General del Estado Al ser preguntada por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y si se apea ya de la negociación con mediación de la Comisión Europea, Gamarra ha rechazado que su partido se vaya a apear de esa negociación con la Comisión, si bien ha admitido que ha habido "ciertas incidencias", como que el comisario de Justicia, Didier Reynders, haya dejado de tener "esas responsabilidades por optar a otro cargo institucional" o las "distintas convocatorias electorales" en España que no estaban previstas, como las catalanas. "Pero nosotros tenemos un compromiso que hemos asumido además en el marco europeo y en el marco de la Comisión y un compromiso con los españoles de garantizar un Poder Judicial independiente y ahí seguimos en el mismo sitio, pidiendo que esa renovación se debe llevar a cabo desde el marco de las garantías de independencia en el órgano de gobierno", ha manifestado. En este sentido, ha pedido a Sánchez que "se olvide de intentar controlar" al Consejo y ha defendido la necesidad de "adecuar el sistema de renovación a lo que está pidiendo Europa", de forma que "haya garantías de independencia en el Poder Judicial". Según Gamarra, Europa les está pidiendo también "que haya garantías en el sistema de elección y designación del fiscal general del Estado". Ha añadido que ahí el PP también pide reformas y cambios, así como "el cese inmediato del fiscal general del Estado".