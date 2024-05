Feijóo ve contradictorio a Illa: "Por la mañana te abraza, por la tarde te empuja"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, de contradecirse y ha cuestionado su capacidad de gobernar: "¿Pero realmente el señor Illa, que por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta, puede ser el presidente de la Generalitat?" Se lo ha reprochado en un mitin del partido en Mataró (Barcelona) junto al candidato Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona y número 2, Manu Reyes, y el 11, Cristian Escribano. "Pero ¿cómo se puede contradecir tanto un político en tan pocas horas?", ha criticado, después de asegurar que Illa por la mañana pide el voto a los constitucionalistas y por la tarde propone pactar con independentistas. SÁNCHEZ, "INCOMPATIBLE CON LA VERDAD" También ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "solo es compatible con quien le da lo que él quiere y es incompatible con la verdad" porque ha asegurado que es quien decía que no iba a pactar con el independentismo, Bildu ni Podemos. "Señor Sánchez, no somos siervos, somos ciudadanos libres e iguales", ha clamado Feijóo. Ha tachado la ambición de Sánchez de ilimitada y le ha culpado de pretender "arrinconar al disidente", como ha afirmado que ya hicieron los independentistas. EL VOTO "QUE MÁS INCOMODA" El dirigente de los populares ha destacado que ser del PP en Cataluña no es fácil: "Si no eres valiente, lo mejor que puedes hacer estando en Cataluña es militar en el PSC". Ha dicho que queda una semana de campaña va a valer por cuatro años, y ha llamado a votar al PP porque es el voto "que más incomoda al 'sanchismo" y al independentismo. "El voto de Cataluña es rebelarse también contra la frivolidad, se llame Puigdemont o se llame Sánchez es frivolidad", ha añadido. MONTSERRAT EN EUROPA Además, ha manifestado su orgullo por que la directora de campaña, Dolors Montserrat, sea la cabeza de lista a las elecciones europeas, como él mismo ha anunciado este viernes. "Me siento muy orgulloso de que Dolors Monserrat no le tenga miedo a la verdad y que denuncie las mentiras del independentismo y del 'sanchismo", ha celebrado. Ha reivindicado la figura de dos catalanes, Montserrat y Fernández, que "pelearán" por el conjunto de España desde Europa y Cataluña, respectivamente.