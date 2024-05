Feijoó, sobre informe de la ONU: No hay que dar por aprobadas leyes que aún no lo están

Figueres (Girona), 3 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este viernes que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado", en alusión a un informe de la ONU sobre las "leyes de la concordia" impulsadas por PP y Vox en varias comunidades autónomas.

"Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha dicho durante un acto en Figueres.

Acompañado por Dolors Montserrat, que ha anunciado será la cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, el líder 'popular' ha concluido que su formación no va a olvidar "a la dictadura ni a la banda terrorista, lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí".

En un escrito conocido este viernes, al que ha tenido acceso EFE, la ONU insta al Gobierno español a adoptar "todas las medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".

Recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España. EFE

