Espadas espera reunirse con asociaciones de periodistas para estudiar cómo "blindar" la difusión de información veraz

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este viernes su intención de reunirse con colegios y asociaciones de periodistas para "escucharles" y abordar con ellos de qué manera "pretenden que los códigos deontológicos de la profesión, los códigos éticos de mejora" permitan que "la información que llegue a los ciudadanos sea una información contrastada, profesional, independiente" y "veraz", y "cómo conseguimos que eso se blinde en nuestra democracia". Así lo ha manifestado el también portavoz del PSOE en el Senado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha defendido la conveniencia, a su juicio, de impulsar medidas de "regeneración" para "mejorar la calidad" de la democracia española. En esa línea, Juan Espadas ha apostado por hablar con representantes de los propios profesionales de la información sobre cómo "avanzar" en "las garantías que deben tener para hacer su trabajo", desde la premisa de que, "antes de plantearse cualquier tipo de regulación, de mejora de las condiciones" de trabajo del sector, es conveniente escuchar "a las asociaciones de la prensa, los colegios profesionales", y en ese punto ha anunciado que se va a "sentar con ellos en breve". El secretario general de los socialistas andaluces ha reivindicado la libertad de prensa y de expresión como elementos "fundamentales" y "básicos de una democracia, junto con otros derechos que a veces están en juego, que colisionan", como los derechos "al honor, a la intimidad, a la imagen, y que en muchos casos están en riesgo como consecuencia de los bulos, las informaciones falsas", según ha advertido para poner de relieve a renglón seguido que "este es uno de los debates que tenemos ahora mismo", y "no es menor, porque al que le ocurre, en muchos casos le puede estar afectando a su vida personal, familiar y, sobre todo, a personas ajenas a la política que se ven claramente acosadas o víctimas, muchas veces, de injurias y calumnias". "A mí me ha pasado, por lo que opino desde el conocimiento", ha dicho también Juan Espadas, quien de igual modo ha apuntado cuando habla de "pseudo medios" de comunicación se está refiriendo a "medios digitales y de otro tipo, financiados por administraciones" que les permiten sobrevivir, y en ese punto ha subrayado la importancia de la "propaganda institucional" que sirve para ese objetivo, o de "los presupuestos públicos que se dirigen a los medios" de comunicación, que "deberían cuidar también" que éstos se dedican a "generar información veraz", según ha considerado. RELACIÓN CON JUANMA MORENO Por otro lado, preguntado por su relación con el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, el líder de la oposición ha dicho que se mantiene "en el mismo punto" en el que estaba, el de "una relación de respeto" y de "sinceridad", y en ese sentido ha valorado que ambos, cuando hablan "en persona, nos decimos las cosas de manera muy clara". Espadas ha agregado que ya cuando Moreno era jefe de la oposición en Andalucía --con la Junta entonces gobernada por el PSOE-A--, y él era alcalde de Sevilla, ambos mantenían una relación "franca y de respeto", y en ese punto ha querido dejar claro que él no entiende "la vida y las relaciones personales si no es desde el respeto". Además, Juan Espadas se ha definido como "un político moderado", y ha sostenido que tanto él como el presidente de la Junta mantienen "un código que, hasta ahora, no hemos roto", y él no piensa "romper", según ha avisado. A la pregunta de si desde el PSOE "le han recriminado que no sea más incisivo a la hora de combatir las políticas del PP en Andalucía", Juan Espadas ha respondido que no, que eso se lo reprochan "profesionales de los medios de comunicación" andaluces, y en todo caso ha añadido que él intenta que "la gente en Andalucía vea claro que hay una alternativa al Gobierno de Moreno en sanidad, educación, dependencia o en la gestión de los servicios públicos", entre otras "muchas cosas más". "Intento diferenciar lo que es una política de derechas de lo que es una política progresista como la que el Partido Socialista quiere llevar a cabo en una nueva etapa, y eso creo que se puede hacer con respeto, siendo incisivo a veces y elevando la voz, pero no faltando al respeto, y desde luego no mediante el insulto, en ningún caso", ha concluido argumentando el secretario general del PSOE-A.