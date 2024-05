El Gobierno avisa de un incremento del "machismo de control" y considera "fundamental hacer pedagogía" por la igualdad

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha alertado este viernes del repunte de los casos de "machismo de control, especialmente entre las jóvenes", por lo que ha apelado a "hacer pedagogía de la no violencia" porque, según ha aseverado, "sin igualdad no hay democracia". Así lo ha trasladado durante la presentación en Almería de la nueva instrucción 2/2024, del Ministerio de Interior, que limita los criterios de inactivación de casos en el Sistema VioGén, "un nuevo paso en la lucha contra el machismo, sobre el que debemos estar permanentemente atentos", ha advertido. La nueva jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la provincia de Almería, María Dolores Cruz, ha dado a conocer la instrucción durante un acto con autoridades. El delegado ha mostrado su convencimiento de que Cruz "pondrá todo su empeño y fuerzas en esta labor de protección integral de las mujeres víctimas de violencia machista". "El trabajo que tenemos por delante es, sin duda, arduo y exigente, ya que la violencia machista es una de las mayores tragedias que afectan a nuestra sociedad en su conjunto y que requiere de una respuesta firme y decidida por parte de todas las instituciones y la sociedad civil", ha dicho el delegado. Según los datos aportados por el delegado, Andalucía contaba hasta febrero con 23.340 casos activos por violencia machista, el 28% del total nacional, "que, si le sumamos los casos activados que han entrado en el sistema desde 2007, fecha en la que se inició este registro, asciende a 182.715 víctimas totales". Para Fernández, son datos "alarmantes" y, por ello, "la urgencia de actuar con determinación en la lucha contra la violencia machista", ha insistido, pues "cada uno de esos porcentajes, cada una de estas cifras, representa a mujeres que han sufrido violencia". Ha reconocido además que España dispone de los recursos y normativas para ello. De hecho, ha recordado que "esta misma semana, el lunes en Conferencia Sectorial, el Gobierno ha destinado 55,3 millones de euros a Andalucía para luchar contra la violencia de género y fomentar la igualdad, de los que 21,3 millones de euros se corresponden al Pacto de Estado contra la Violencia de Género". A estos fondos se les suman, ha continuado, "los Next Generation, que tienen como objetivo transversal fomentar la igualdad sin la que no es posible erradicar la violencia machista, ya que en esencia es la mayor expresión de desigualdad entre hombres y mujeres". Por ello, ha considerado "urgente acelerar la ejecución de estos fondos, entre los que se encuentran los diez millones de euros para la construcción de espacios seguros y dignos para atención a víctimas de violencia sexual, los Centros de Crisis". Más allá de la inversión económica, ha hecho mención a "la necesidad de educar y sensibilizar desde una edad temprana, promover relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad, desafiar activamente las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia son claves para ello" y aquí ha reconocido que está implicada toda la sociedad. "El cambio tiene que ser social, un compromiso cívico por la democracia y si nos comprometemos a actuar de manera colectiva y persistente, podemos crear un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia", ha concluido.