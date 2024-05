Barrera(Vox) carga contra "censura" de Gobierno al Premio de Tauromaquia y ofrece el apoyo del Consell para "protegerlo"

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte del Gobierno valenciano, Vicente Barrera, ha manifestado su "total repulsa" a la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, que ha calificado de "arbitraria" y de "acto de censura". Además, ha expresado la adhesión de su departamento a la propuesta de la Junta de Extremadura de asumir el galardón y ha ofrecido "todo el apoyo" del Consell para "protegerlo". Así se ha pronunciado el dirigente autonómico después de que el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun (Sumar), haya tomado la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, ya que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal. Sin embargo, para Barrera --que fue torero profesional-- la medida adoptada por el Gobierno de España constituye, "no solo un acto de censura, sino también un ejemplo de sectarismo político al intentar imponer una única perspectiva cultural desde la izquierda". En este sentido, ha apuntado que la supresión de este reconocimiento "a una manifestación cultural como es la tauromaquia responde, una vez más, al intento por parte del actual ejecutivo del Estado de controlar y moldear la expresión artística y cultural según los valores y agendas del gobierno en el poder, sin atender a las sensibilidades del conjunto de la sociedad española". Para el vicepresidente valenciano, de Vox, "este es un símbolo de ataque la libertad de expresión, cuando el papel del Estado debería de ser el de la promoción y protección de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país". Por ello, se ha cuestionado "el derecho del Gobierno a determinar qué formas de expresión son legítimas y cuáles no lo son, así como su capacidad para definir quiénes son los 'guardianes' de la cultura". "¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en estas esferas? La cultura es aquello que nos define como sociedad y no es el gobierno el que debe dictarla desde un partido'", se ha preguntado el vicepresidente primero. "VALOR PATRIMONIAL Y CULTURAL" Además, Barrera ha subrayado la importancia de la tauromaquia, "no solo por su valor patrimonial y cultural así como por su arraigo en la tradición de este país, sino también por ejercer de factor dinamizador económico en muchas regiones españolas, contribuyendo a fijar población en el ámbito rural de manera determinante y combatiendo por tanto el fenómeno de la despoblación". Ante esta situación, el vicepresidente Barrera ha agradecido a la Junta de Extremadura su ofrecimiento para que el Premio nacional de Tauromaquia pueda mantenerse, y ha trasladado al ejecutivo extremeño "todo el apoyo que sea necesario desde el Gobierno valenciano para proteger la existencia de este galardón".